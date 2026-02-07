Laura Pausini deslumbró en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 ¡Magistral!

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Laura Pausini fue la encargada de un increíble show en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. La intérprete de “En cambio no”, salió al escenario muy elegante con un traje en color negro, y dándole la bienvenida a los deportistas de diversos países.

Laura Brillando

La cantante entonó a todo pulmón el himno de Italia, donde se realiza la edición número 25 de la justa deportiva, con un programa compuesto por 16 disciplinas.

La voz de la también compositora hizo estremecer el recinto, demostrando el talento, fuerza y proyección que tiene Italia, para recibir los Juegos Olímpicos de Invierno, uno de los más importantes del mundo.

Pausini optó por llevar un ajustado traje en negro y con detalles de cristales, firmado por la casa de moda Armani.

Mariah Carey presente

En la ceremonia que recibió a los competidores de diversos lugares, también estuvo la estrella estadounidense Mariah Carey derrochando talento y belleza.

El color blanco fue escogido por la intérprete de “Héroe”, para la presentación central, que encantó a los presentes y espectadores por tratarse de una artista única y talentosa.

Una llamativa escenografía, diversos colores y la voz de Mariah cantando “Nel Blu, Dipinto di Bul”, hizo un momento icónico para la historia de los juegos.

Carey llevó un vestido del fallecido italiano Roberto Cavalli.