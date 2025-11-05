Laura Pausini de luto: Muere entrañable familiar arrollado y el culpable se fue a la fuga

Suscríbete a nuestros canales

La emblemática cantante italiana Laura Pausini vive el duelo de su tío Ettore Pausini, de 78 años, quien murió arrollado por un auto cuando manejaba una bicicleta de montaña.

El hecho ocurrió en Stradelli Guelfi, en la ciudad de Bolonia, cuando el tío de Laura Pausini paseaba y un vehículo modelo Opel Astra lo arrolló y se dio a la fuga dejando mal herido al septuagenario.

Sin embargo, el auto involucrado fue hallado a dos kilómetros del accidente y el dueño fue identificado, pero este declaró no ser quien conducía al momento del arrollamiento.

Las autoridades informaron que el coche no fue reportado como robado, por lo tanto, se mantiene una investigación abierta para dar con el responsable.

Laura Pausini vive un duelo

Por los momentos, Laura Pausini no se ha pronunciado sobre la muerte de su familiar, ocurrida el pasado domingo 01 de noviembre en Bolonia.

Anteriormente, en 2016, la intérprete de “En cambio no” compartió una fotografía junto a su tío y mostró su orgullo luego de publicar un folleto de la asociación Onconauti, que ofrece actividades de rehabilitación a pacientes oncológicos.

“Mi tío Ettore Pausini es un auténtico campeón. Estoy orgullosa de ti y de los médicos que te han atendido, tío. ¡Te quiero!”, expresó.