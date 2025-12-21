Terremoto en Los Ángeles: Chase Blackburn fuera de los Rams en vísperas de los playoffs

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento poco habitual para la filosofía de continuidad de la franquicia, los Rams de Los Ángeles han despedido al coordinador de equipos especiales, Chase Blackburn. La decisión surge tras la acumulación de errores críticos de su unidad durante la dolorosa derrota del jueves ante los Seattle Seahawks, según informó una fuente con conocimiento de la situación a The Associated Press.

La noticia, revelada bajo condición de anonimato debido a que el club aún no ha oficializado el anuncio, representa el primer cambio drástico en el cuerpo técnico de Sean McVay a mitad de una temporada en sus nueve años de gestión.

Con un récord de 11-4 y la clasificación a los playoffs ya asegurada, los Rams buscan detener la hemorragia de puntos permitidos por sus escuadras especiales antes de que comience la postemporada. Se espera que Ben Kotwica, hasta ahora asistente, asuma las riendas de la unidad.

El colapso ante Seattle: El detonante final

La derrota por 38-37 en tiempo extra ante Seattle no solo fue un golpe anímico, sino que probablemente le cueste a los Rams la posibilidad de ganar la división NFC Oeste o asegurar el primer sembrado de la conferencia. El partido fue un compendio de las fallas que han perseguido a la unidad de Blackburn durante todo el año.

Los Rams dominaban con comodidad 30-14 en el cuarto cuarto cuando el panorama cambió drásticamente. Un despeje deficiente de Ethan Evans permitió que Rashid Shaheed, de los Seahawks, devolviera el balón 58 yardas hasta la zona de anotación, inyectando vida a un rival que parecía liquidado. La estocada final llegó cuando Harrison Mevis, quien había sido impecable desde que reemplazó al irregular Joshua Karty, falló un intento de gol de campo de 48 yardas a falta de poco más de dos minutos para el final, dejando escapar la oportunidad de retomar la ventaja.

Una temporada de inestabilidad en las unidades especiales

Los problemas de los equipos especiales de Los Ángeles no son nuevos; han sido una constante a lo largo de este 2025. El mes pasado, la gerencia ya había tomado medidas desesperadas al cambiar tanto a los pateadores como a los especialistas en centros largos (long snappers), luego de que Joshua Karty fallara múltiples oportunidades clave en enfrentamientos directos contra Filadelfia y San Francisco.

Karty, quien falló cinco goles de campo y tres puntos extra antes de ser cortado, cedió su puesto a Mevis. Aunque el novato había traído estabilidad, su fallo ante Seattle demostró que la crisis de la unidad es estructural y no solo de nombres propios.

Blackburn, quien tuvo una carrera destacada como apoyador en los Giants y los Panthers antes de saltar a los banquillos, se marcha tras cumplir su tercera temporada en el puesto. Ahora, Kotwica tendrá la titánica tarea de reorganizar una unidad que, estadísticamente, se ubica entre las peores de la liga, justo cuando el margen de error en la NFL se reduce a cero.