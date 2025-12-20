Seahawks vencen en tiempo extra a Rams y se hacen con la cima de la NFC

Suscríbete a nuestros canales

Los Seattle Seahawks remontaron este jueves 16 puntos en el último cuarto y vencieron en tiempo extra por 38-37 a Los Angeles Rams, que abandonaron así la cima de la Conferencia Nacional (NFC) en el comienzo de la semana 16 de la temporada de la NFL.

Los Seahawks se clasificaron a los playoffs, suman 12 triunfos y tres derrotas que los dejan a la cabeza de la división Oeste de la NFC, en la que ahora son el número uno, posición que conservarán si vencen en sus dos últimos juegos a Panthers y 49ers.

Los Rams, con balance de 11-4, ya están clasificados y son segundos del Oeste y de la NFC. Con Seattle, Sam Darnold pasó para 270 yardas y dos anotaciones, fue interceptado dos veces.

Stafford en modo leyenda pero no fue suficiente

Por los Rams, Matthew Stafford tuvo 457 yardas por pase y tres envíos de anotación. Llegó a 40 pases de 'touchdown' en la campaña; es junto a Tom Brady y Aaron Rodgers el trío de quarterbacks con al menos tres temporadas con cuatro decenas de envíos a las diagonales.

También lució Puka Nacua con 225 yardas por recepción y dos touchdowns. Los Rams dominaron la primera mitad gracias a su ataque terrestre. Tomaron ventaja 7-13 con un par de goles de campo de Jason Myers y un pase a las diagonales que atrapó Terrance Ferguson, El local sumó con una anotación por tierra de Zach Charbonnet.

Seattle arrancó explosivo el tercer cuarto con una carrera de 55 yardas de Kenneth Walker a la zona de anotación que sirvió para recuperar el mando 14-13, dominio borrado de inmediato vía el tercer gol de campo del juego de Mevis para recuperar el mando 14-16.

La defensiva de Los Angeles ayudó a sostener el momento con una intercepción de Josh Wallace, acierto que dejó a su ofensiva en posición de alejarse 14-23 con un acarreo de Blake Corum.

Los Rams mantuvieron el dominio en el último periodo con una recepción de touchdown de Puka Nacua que los colocó 14-30, pero los Seahawks reaccionaron 22-30 vía sus equipos especiales gracias a un regresó de anotación de 58 yardas de Rashid Shaheed.

El local volvió a la carga y empató 30-30 con una recepción en la zona pintada de AJ Barner más la conversión de dos puntos, anotación que envió el juego a tiempo extra.

En el periodo adicional, Los Angeles se alejaron 30-37 con la segunda recepción de touchdown del juego de Puka Nacua. En su turno, Seattle se acercó 36-37 con pase hacia Jaxon Smith-Njigba y triunfó de forma dramática con la conversión de dos puntos 38-37.

Partidos de la semana 16 de la temporada de la NFL:

Jueves 18.12: Seahawks-Rams.

Sábado 20.12: Commanders-Philadelphia, Bears-Packers.

Domingo 21.12: Browns-Bills, Cowboys-Chargers, Titans-Chiefs, Dolphins-Bengals, Saints-Jets, Giants-Vikings, Panthers-Buccaneers, Broncos-Jaguars, Cardinals-Falcons, Lions-Steelers, Texans-Raiders, Ravens-Patriots.

Lunes 22.12: Colts-49ers.