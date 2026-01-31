Sinfónica Simón Bolívar logra importante hito con nominación al Grammy

Suscríbete a nuestros canales

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela con su nominación a los premios Grammy ha logrado una hazaña que ninguna otra lo ha hecho y, este domingo 01 de febrero se revelará al ganador en la categoría ‘Mejor Interpretación Orquestal’, donde tiene una mención.

Sin duda la música y el talento venezolano ha llegado a cada rincón del mundo llevando el país en alto en cada escenario internacional. Para esta ocasión, la Sinfónica Simón Bolívar se convierte en la única y primera en Latinoamérica en ser nominada al Grammy anglosajón.

Su interpretación del ‘Boléro’ de Maurice Ravel fue tomada en cuenta para la edición 68 de los premios y ahora aspira a ser una de las favoritas a ganar.

“Estar nominados a un Grammy representa un impacto muy grande para Venezuela y para todo el movimiento orquestal”, comentó Eugenio Carreño, director de gestión de música orquestal, coral y popular.

Propuesta que los llevó al Grammy

Según el director, la Academia de la Grabación tomó en cuenta a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar por su identidad sonora que se diferencia del resto, así como el enfoque del maestro Gustavo Dudamel.

‘Boléro’ está dentro del disco que El Sistema grabó durante su gira europea por el 50 aniversario de su fundación.