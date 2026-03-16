Clásico Mundial: Italia cuenta con estos venezolanos en su roster para la semifinal

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El Clásico Mundial de Béisbol 2026 vivirá este lunes 16 de marzo una semifinal cargada de historias particulares que quedarán para la historia. Italia y Venezuela se enfrentarán por un cupo en la final del torneo, pero el conjunto europeo llegará al duelo con una fuerte presencia venezolana dentro de su roster activo.

Entre jugadores y miembros del cuerpo técnico, seis venezolanos forman parte del equipo italiano que disputará este importante compromiso en el LoanDepot Park. La situación refleja una de las características más interesantes del torneo: peloteros y profesionales que, gracias a sus raíces familiares, representan a países distintos a su lugar de nacimiento y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.

Italia - Clásico Mundial

El equipo europeo es dirigido por el criollo y ex toletero de Grandes Ligas Francisco Cervelli, quien asumió el rol de mánager para esta edición del torneo. El nacido en Valencia ha liderado el proyecto italiano con una mezcla de talento joven y experiencia internacional, convirtiéndolos en una de las grandes sorpresas.

Dentro del staff técnico también figura el experimentado Lipso Nava, quien se desempeña como coach de tercera base. Su conocimiento del béisbol caribeño ha sido un aporte importante para el funcionamiento y el éxito de la selección.

La presencia venezolana continúa en el terreno de juego con varios nombres que forman parte del roster. Entre ellos aparece el receptor Javier J. D'Orazio, el primera base Renzo Martini y el receptor de bullpen Andres Annunziata, todos vinculados al desarrollo del plantel italiano.

Otro de los nombres destacados y que entra para esta fase es el campocorto Brayan Rocchio, un joven infielder nacido en Venezuela que puede representar a Italia por ascendencia familiar. Su inclusión aporta profundidad defensiva y velocidad al cuadro interior del equipo europeo.

Sin duda, este tipo de historias se ha vuelto cada vez más común en el Clásico Mundial de Béisbol, donde las raíces familiares permiten ver combinaciones culturales únicas dentro de un mismo equipo, respectivamente.

Finalmente, Italia llega a esta instancia tras una destacada actuación en el torneo y tiene el deseo de conquistar el título. Ahora buscará dar otro golpe frente a una Venezuela que aspira estar en su primera gran final del Clásico Mundial de Béisbol.