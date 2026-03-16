Clásico Mundial: Shohei Ohtani publica este mensaje tras la eliminación ante Venezuela

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La derrota de Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol dejó una de las historias más impactantes en lo que va del torneo. Al ser uno de los favoritos y el campeón de la edición 2023, su ausencia en las rondas siguientes dará mucho de qué hablar en el mundo entero.

Sin embargo, su principal estrella, Shohei Ohtani, publicó un mensaje de agradecimiento a los aficionados tras la inesperada eliminación a manos del conjunto venezolano. El equipo nipón cayó 8-5 frente a Venezuela, que avanzó a las semifinales del torneo internacional tras una remontada que demostró su poder ofensivo.

El astro japonés recurrió a sus redes sociales para dirigirse a los seguidores que acompañaron al equipo durante la competición y que aman este deporte como pocos. Con un tono reflexivo y sincero, el jugador agradeció el respaldo constante y reconoció que el resultado no fue el esperado para una selección que llegaba con la misión de defender el título conseguido en la edición anterior.

Clásico Mundial - Shohei Ohtani

En su publicación de Instagram, el jugador expresó: “Gracias, afición, por vuestro apoyo. Tus vítores nos cubrían las espaldas todos los días. No conseguí los resultados que quería y siento mi insignificancia”, afirmó.

Ohtani también quiso destacar el trabajo colectivo del equipo durante el torneo. En su mensaje agradeció a compañeros, entrenadores, directivos y personal del equipo por la oportunidad de representar a Japón, aunque fuera por un período corto. “Estoy muy agradecido por la experiencia de jugar béisbol con ustedes como representante japonés”, escribió.

El cuatro veces ganador del MVP en Grandes Ligas no se olvidó del resto de participantes del campeonato. En el mismo mensaje reconoció el esfuerzo de las selecciones que compitieron desde la primera ronda y dedicó unas palabras al rival que los dejó fuera del torneo. “Felicidades a Venezuela por ganar”, concluyó el pelotero, demostrando deportividad tras una derrota dolorosa.

La eliminación de Japón marcó un momento inesperado en el campeonato, especialmente considerando el talento del plantel liderado por Ohtani.

Finalmente, aunque el resultado puso fin al sueño japonés en el torneo, el mensaje de su máxima figura dejó claro que el compromiso con su selección continúa intacto y que esperan volver más fuertes para el futuro.