Grammy 2026: Artistas que se presetarán en vivo durante la ceremonia

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 01 de febrero se llevará a cabo otra edición de los premios Grammy 2026 con una lista repleta de artistas que actuaran en vivo durante la ceremonia en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Las estrellas más grandes de la música se darán cita en el recinto para desfilar por la llamativa alfombra roja, pero, por sobre todo esperar las presentaciones especiales de los cantantes que llenarán de variedad musical a todos los presentes.

Trevor Noah presentará la ceremonia número 68 por sexto año consecutivo, y esta será su última vez como presentador del evento. Además, se podrá disfrutar en Estados Unidos a través de CBS y Paramount+; en TNT y HBO Max para América Latina.

Presentaciones confirmadas de los Grammy 2026

Lady Gaga regresa como una de las estrellas que tiene asegurado un performance en el escenario. Por novena ocasión la intérprete dominará el escenario con sus éxitos, en especial de su trabajo discográfico Mayhem, disco que aspira al premio a Mejor Álbum Vocal Pop y Álbum del Año.

Otro que se une es Justin Bieber, quien tras años de ausencia se suma a la ceremonia de premiaciones con una presentación esperada por todos sus fanáticos.

Rosé, la estrella de kpop fue anunciado como parte de las actuaciones para este domingo. La integrante de BLACKPINK, sorprenderá a los televidentes y al público con su éxito mundial APT, tema nominado en tres categorías, incluida Canción del Año.

Para esta edición de los Grammy está prevista una presentación especial de los ocho cantantes nominados a mejor artista nuevo, manteniendo el formato iniciado en la edición anterior. Para los melómanos es el punto perfecto para conocer el abanico de estilos y propuestas que compiten por ese reconocimiento.

Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson unirán sus voces para rendir tributo a esos nombres que marcaron generaciones. Otros que se suman a la velada son: Lauryn Hill, Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan, Slash y Sabrina Carpenter se espera más confirmaciones.