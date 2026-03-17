Tras los pasos de Kobe: Luka Doncic firma la mejor racha anotadora en los Lakers desde 2012

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La sombra de Kobe Bryant siempre proyectará una luz especial sobre el parqué del Crypto.com Arena y Luka Doncic ha logrado que esa sombra camine a su lado. El astro esloveno ha sellado un tramo de seis partidos que lo coloca en una estratosfera estadística que la franquicia de Los Ángeles no veía desde hace más de una década.

En sus últimas seis presentaciones, Doncic ha promediado una cifra astronómica de 37.8 puntos por partido (PPG). Este registro representa la mayor cantidad de puntos promediados por un jugador de los Lakers en un lapso de seis juegos dentro de una misma temporada desde que el eterno Kobe Bryant lo hiciera en la campaña 2011-12.

En aquel entonces, Bryant dejó una marca de 39.5 puntos en un tramo similar, una de las demostraciones ofensivas más memorables de su carrera. Hoy, Doncic se convierte en el primer jugador de la organización en acechar seriamente esos números, demostrando que su adaptación al conjunto púrpura y oro ha alcanzado su punto máximo de ebullición.

Dominio absoluto en la duela

La consistencia de Luka no solo se refleja en el volumen de puntos, sino en la eficiencia con la que los consigue. Mientras la liga observa con asombro, el esloveno ha cargado con la ofensiva de los Lakers, emulando la mentalidad de "Mamba" al dominar los cierres de partido y castigar cada error defensivo del rival.

Comparativa de rachas históricas (6 juegos):

Kobe Bryant (2011-12): 39.5 PPG

Luka Doncic (2025-26): 37.8 PPG

El peso de la historia

Para la fanaticada angelina, ver a Doncic promediar casi 38 puntos en una semana de competencia no es solo una estadística más; es la confirmación de que el equipo tiene un heredero digno de los registros de anotación más exigentes. Desde la salida de Bryant, pocos jugadores habían logrado mantener un ritmo tan frenético de cara al aro, recordándonos que, en Los Ángeles, la excelencia no es opcional, sino un requisito.