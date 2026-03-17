Kentucky Derby: Chip Honcho y Golden Tempo encabezan el grupo en la cartelera del Louisiana Derby Day

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Este sábado, el hipódromo de Fair Grounds, ubicado en Nueva Orleans, Louisiana, tiene programada la edición 113 Louisiana Derby Stakes (G2) de $1 millón, con la participación de nueve prospectos tresañeros que medirán fuerza para buscar su pase directo a la edición 152 del Kentucky Derby G1.

Kentucky Derby: Golden Tempo estrena implemento

El Louisiana Derby Stakes G2, de $1 millón, se corre a distancia de 1,900 metros en pista de arena. Para la presente edición, atrajo a nueve potenciales ejemplares que buscan su pase directo para el evento que atrae multitudes, el Kentucky Derby G1. Para el presente destacan Chip Honcho y Golden Tempo como los ejemplares a vencer, por su trayectoria para llegar a este compromiso.

Golden Tempo, que ha realizado su campaña en Fair Grounds, llega con un tercer puesto en el Risen Star Stakes G2, detrás de Chip Honcho y Paladin (ganador); antes había ganado el Lecomte Stakes G3 en su segunda actuación como invicto. La entrenadora Cherie DeVaux le coloca las anteojeras (o gringolas) al hijo de Curlin para esta competición. El nieto de Bernardini suma 35 puntos en la clasificatoria, como la segunda mejor marca para esta carrera.

Kentucky Derby: Chip Honcho, el de mayor puntaje, llega a la cita

Chip Honcho, adiestrado por Steven Asmussen, participa en esta carrera después de haber obtenido el cuarto lugar en el Lecomte Stakes G3 (ganado por Golden Tempo) y el segundo lugar en el Risen Star Stakes G2 (detrás de Paladín). En diciembre del año anterior, obtuvo una victoria en el Gun Runner Stakes. Estas carreras que fueron de preparatorias le permitieron sumar al hijo de Connet 39 puntos, como la máxima cifra para el cotejo.

Completan la nómina del Luisiana Derby Stakes G2: Pavlovian (20 puntos), Autobahn, Universe (23), Spirit of Royal, Black Smith (5), Easterly y Emerging Market. Esta prueba fue programada como la doce en el orden, dentro de una programación de 14 carreras. Su inicio es a las 6:42 p.m., hora venezolana.