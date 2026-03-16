Aigil Gómez pisa con fuerza en “El Desorden de Marko” y deja claro que llegó “imparable”

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La llegada de Aigil Gómez a “El Desorden de Marko” no pasó desapercibida. La exanimadora de Televen irrumpió en la casa del reality con una actitud segura y decidida que rápidamente captó la atención de los participantes y del público.

Conocida por muchos como la ‘todo que ver’, Gómez entró al programa con la energía de quien sabe que es una de las favoritas de la audiencia. Desde el primer momento dejó claro que no piensa pasar desapercibida en la competencia.

La potente entrada de Aigil Gómez

Durante la dinámica inicial del reality, cada participante debía explicar en un minuto por qué no debía ser eliminado. Fue allí donde Aigil protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.

“Llegué imparable, llegué en el 8 a 5 contra Japón, es decir, invencible”, dijo con entusiasmo, haciendo referencia al triunfo de Venezuela frente a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Pero su discurso no terminó allí. Con orgullo venezolano añadió: “Y traje además de eso el verdadero arepa power. Traje la cachapa, el pabellón, el arpa, el cuatro y la maraca”.

Con estas palabras dejó claro que llega al reality con identidad, seguridad y ganas de convertirse en una de las protagonistas de la competencia.

Un look que no pasó desapercibido

Además de su actitud arrolladora, Aigil también llamó la atención por su estilo. La venezolana apareció con un conjunto dorado compuesto por top y falda, un atuendo que resaltó su figura y que rápidamente generó comentarios entre los participantes y en redes sociales.

El look, brillante y elegante, encajó perfectamente con la personalidad segura que mostró durante su presentación, reforzando la imagen de una concursante que no teme destacar dentro del grupo.

Aigil despertó el interés

El impacto de Aigil dentro de la casa no solo se reflejó en la reacción del público. Sus propios compañeros también dejaron ver que su presencia no pasó desapercibida.

Durante una de las dinámicas del reality llamada “Cog3$, Casar o Matar”, varios participantes manifestaron abiertamente su interés en involucrarse con ella de alguna manera dentro del juego.

Las reacciones dejaron claro que Aigil podría convertirse en una de las figuras centrales de la convivencia, ya sea por su personalidad, su seguridad o la atención que genera entre sus compañeros.

¿Quién es Aigil Gómez?

Aigil Gómez es una animadora, modelo y creadora de contenido venezolana que alcanzó popularidad en la televisión nacional. Formó parte del programa de farándula La Bomba, donde se convirtió en una de las figuras más reconocidas del espacio.

Nacida en Venezuela, inició su carrera como modelo y bailarina antes de consolidarse como presentadora de televisión. Con el tiempo también ha desarrollado una fuerte presencia en redes sociales, donde reúne cientos de miles de seguidores.

Ahora, con su entrada a “El Desorden de Marko”, Aigil enfrenta un nuevo reto frente a las cámaras: convivir con otros creadores de contenido, superar dinámicas y demostrar que tiene lo necesario para llegar hasta la final.