Clásico Mundial: ¡Sayonara, Japón! Venezuela pone rumbo a semifinales con épica remontada

Suscríbete a nuestros canales

Una verdadera fiesta se vivió en el LoanDepot Park de Miami durante la noche de este sábado, ya que el compromiso más atractivo de los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 no desentonó. Allí, Venezuela sacó a relucir todo su poder ofensivo y vino de atrás para derrotar 8-5 a Japón.

Arepa Power en su máxima expresión

Ni bien se escuchó la voz de playball, el combinado venezolano tomó la delantera gracias al bate explosivo de Ronald Acuña Jr. Y es que solo necesitó dos lanzamientos para desaparecerle la bola a Yoshinobu Yamamoto.

Pero la respuesta de los nipones no tardó en llegar y fue en la misma primera entrada. El protagonista no pudo ser otro que Shohei Ohtani, quien castigó a Ranger Suárez luego de un reñido duelo de pitcheo.

La ofensiva de Venezuela volvió a la carga en el segundo, con el detalle que estos batazos quedaron a centímetros de aterrizar más allá de la pared. Esta vez fueron Ezequiel Tovar y Gleyber Torres que con dobles seguidos rompieron el empate.

Japón no bajó los brazos y en el tercer inning finiquitó un rally de cuatro rayitas para irse arriba. Teruaki Sato remolcó una con doblete, mientras que Shota Morishita se llevó a dos hasta el home con un jonrón.

A pesar de la desventaja, los bates venezolanos no se apagaron y comenzaron a cocinar la remontada. Justamente, Maikel García y Wilyer Abreu se estrenaron como jonroneros y de qué manera, con tablazos de dos y tres carreras en el quinto y sexto, respectivamente.

Por su parte, Ezequiel Tovar fue clave con su turno en el octavo. Luego de abrir con un doble, aprovechó un error del lanzador en intento de viraje para anotar desde la intermedia la carrera que más le pesó a los asiáticos.

Mención especial para los relevistas criollos Eduard Bazardo, Enmanuel De Jesús, José Buttó, Ángel Zerpa, Andrés Machado, y Daniel Palencia, quienes se combinaron para colgar ceros y preservar la ventaja del equipo.

De esta manera, Venezuela logra el objetivo y avanza a las semifinales del Clásico Mundial 2026. Su próximo compromiso será el día lunes, también en Miami, frente a Italia.