Clásico Mundial: Así fue el particular encuentro entre Shohei Ohtani y Miguel Cabrera

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Venezuela y Japón protagonizarán un duelo crucial para sus respectiva aspiraciones en este Clásico Mundial de Beisbol 2026. Pero antes de que se escuche la voz de playball, figuras de ambos bandos no han parado de disfrutar al máximo este evento, tal como es el caso de Miguel Cabrera y Shohei Ohtani.

El pasado y presente del beisbol se cruzaron en Miami

Durante las prácticas de bateo del conjunto nipón en el LoanDepot Park, tanto el venezolano como el japonés tuvieron un momento particular que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Y es que Shohei Ohtani se acercó a Miguel Cabrera y antes de saludarlo frotó su bate sobre él, de manera jocosa, como buscando un poco de esa magia y poder ofensivo que siempre lo caracterizó. Miggy, en respuesta al gesto, le regaló un emotivo abrazo y unas palabras que le sacaron una enorme sonrisa.

Vale resaltar que hablamos de dos peloteros que han marcado una época en el beisbol moderno, quienes seguramente serán inmortalizados en su momento en el Salón de la Fama de Cooperstown.