Ex de Jennifer López sufre dos pérdidas en menos de un mes: “Mi corazón está roto”

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El bailarín y coreógrafo estadounidense, Casper Smart, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El artista, conocido por su relación pasada con Jennifer López, compartió en redes sociales que en apenas tres semanas perdió a dos seres muy queridos.

A través de un mensaje, el coreógrafo reveló que estas despedidas han sido un golpe devastador para él. “En menos de tres semanas he perdido a dos miembros de mi familia, y mi corazón está roto”, expresó al recordar a sus fieles compañeros.

El mensaje estuvo acompañado por fotografías y recuerdos que mostraban el fuerte vínculo que mantenía con ellos, lo que generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de fans y colegas.

Casper Smart se despide de sus fieles compañeros

Smart dedicó palabras especialmente conmovedoras al despedirse de Roxy, uno de sus perros, quien estuvo más de trece años a su lado. En su mensaje recordó la personalidad cariñosa y protectora del animal, al que describió como parte esencial de su familia.

El coreógrafo escribió que no se trataba solo de una mascota, sino de un ser que marcó su vida durante más de una década. En su despedida expresó que espera que ahora esté “corriendo libre y feliz en el cielo de los perritos”.

La pérdida de Roxy ocurrió poco tiempo después de la muerte de Champ, otro de sus perros, que falleció repentinamente sin mostrar síntomas previos, algo que sorprendió profundamente al artista.

La cercanía de ambas despedidas convirtió el momento en uno especialmente difícil para el bailarín.

Mensajes de apoyo y solidaridad

Tras compartir su tristeza, el muro de Instagram de Smart se llenó de mensajes de cariño. Amigos, colegas y seguidores enviaron palabras de apoyo para acompañarlo en este duro momento.

Entre quienes reaccionaron estuvo la actriz y exMiss Universo Dayanara Torres, quien expresó su solidaridad con un breve pero sentido mensaje dirigido al bailarín.

La publicación también generó miles de comentarios de fans que recordaron el cariño que el coreógrafo siempre ha mostrado por sus mascotas en redes sociales.

La carrera de Casper tras su fin con JLo

Aunque su nombre se hizo ampliamente conocido durante su relación con Jennifer López, con quien mantuvo un romance intermitente entre 2011 y 2016, Casper ha continuado desarrollando su carrera dentro del mundo del entretenimiento.

El bailarín ha trabajado como coreógrafo, actor y personalidad televisiva, participando incluso como jurado en el programa de baile ¡Mira Quién Baila!, uno de los formatos más populares de la televisión latina.

A pesar de su exposición mediática y los altibajos en su vida pública, Smart ha mantenido una conexión cercana con sus seguidores, quienes ahora se han volcado para acompañarlo en este momento de duelo.