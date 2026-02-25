Dayanara Torres hizo sonrojar a Carlos Baute en plena entrevista ¡Epa!

Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano Carlos Baute estuvo en una divertida entrevista con Enrique Santos y Dayanara Torres. Los tres intercambiaron risas, diversión y hasta cantaron a todo pulmón la popular canción “Colgando en tus manos”.

Dayanara saca carcajadas a Carlos

Santos le expresó a Baute que la canción que grabó con la española Martha Sánchez en el año 2008, se da para crearle letras divertidas, lanzando una estrofa que decía: “Guindando en tus mangos”.

La frase hizo que todos sacaran su versión de cómo sonaría el tema con una letra diferente. Sin embargo, la Miss Universo 1993, fue mucho más allá con un remix que hizo desbordar carcajadas.

Carlos cantó con sonrisa “Me gustan tus labios y más los de abajo"… A lo que la boricua contestó: "Que lindo se siente agarrándote el rabo".

El estudio estalló en risas por la locura y el buen momento que los tres crearon para el público.

No es la primera vez que Enrique y Dayanara muestran complicidad en el programa, en otras entrevistas han presumido el gran dúo que son, logrando enloquecer a quienes los siguen.

Carlos Baute en Miami

El venezolano estuvo en la ciudad del sol, como parte de una invitación a Premio Lo Nuestro 2026 en el Kaseya Center, donde pasó por la alfombra roja con gran sonrisa y elegancia.

“Qué semana tan linda. Gracias a todos los que pusieron su granito de arena. Me voy feliz. Felicidades a todos los ganadores de #PremiosLoNuestro, en especial a Maluma y Carin León, fue un honor entregarles la estatuilla”, escribió en su Instagram, tras su participación en la ceremonia.