Dayanara Torres saca a luz una dolorosa vivencia personal

Suscríbete a nuestros canales

A través de su programa radial junto a Enrique Santos, Dayanara Torres comparte sus vivencias más personales y anécdotas de la vida sin mucho drama. En esta oportunidad, abrió su corazón para hablar uno de los momentos más dolorosos y cómo conoció a una de sus hermanas.

En 2017 con la muerte de su padre experimentó uno de los golpes más duros de su vida, sin embargo, durante el velorio surgió un momento inesperado cuando conoció a una de sus hermanas paternas.

A pesar del evento doloroso por la pérdida, significo mucho para la Miss Universo tener esa cercanía con su hermana, quien ahora está completamente integrada a la familia.

En cuando a su padre, reconoció ser “una cosa seria", pero un ser humano maravilloso y uno de sus más grandes amores.

"Yo soy la nena de mi papá, mi papá es una de esas personas a las que tú no le ves nada malo, todo se lo perdonas, lo quiero con toda el alma, yo soy muy de mi papá. Pero sí, parece que por el lado de vez en cuando pasaban cosas", afirmó.

Una relación de hermandad

Tras el encuentro inesperado, Dayanara Torres goza de una buena comunicación con su hermana Glenda, al igual que con la reconocida terapeuta Jinny Torres.

"Estamos en el velorio (de mi padre) y ahí es que conocí a mi hermana... De hecho, estuvo con nosotros en la ceremonia, cuando las cenizas y la queremos mucho a Glenda", comentó.