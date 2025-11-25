Dayanara Torres roba corazones con ajustado vestido en Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

El 21 de noviembre se llevó a cabo la final de Miss Universo 2025 en Tailandia. Una de las copresentadoras fue la actriz, modelo y exreina de belleza Dayanara Torres, quien llevó un ajustado vestido en color verde, que acentuó a la perfección sus curvas.

Gran momento para Torres

La belleza de piel blanca, pelo negro e intensos ojos azules, presumió a la perfección la tonificada silueta que se gasta a los 51 años.

Fiel a su estilo y elegancia, la belleza dejó al descubierto sus brazos y hombros, confirmando lo mucho que cuida su cuerpo. Hoy Torres es una de las conductoras más queridas de Univisión y Telemundo, cadenas importantes que en múltiples oportunidades han confiando en su talento.

El traje fue una creación de la marca asiática Minh Tuan Couture, con un maquillaje suave realizado por el venezolano Miguel Crespo, quien es parte del staff de maquilladores del Miss Universo.

Dayanara que fue Miss Universo 1993, estuvo radiante en toda la transmisión hablando de las finalistas, sus historias, pasarela, vestidos de gala y las preguntas finales.

Regreso a Asia

Torres vivió días increíbles en la nación asiática no solo trabajando, sino también conociendo sus paisajes únicos, cultural, gente y gastronomía.

