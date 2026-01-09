Tendrán que correrle: Ganadora de más de 500 mil dólares regresa para el Wayward Lass Stakes de $125.000

Suscríbete a nuestros canales

Un total de diez carreras fueron programadas para este sábado 10 de enero en el hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida. Esta programación incluye dos Stakes valorados por 125 mil dólares cada uno. El Gasparilla Stakes y el Wayward Lass Stakes.

Drexel Hill, inscrita para el Wayward Lass Stakes, sale a este compromiso con la monta de Ben Curtis, luego de par de segundos lugares en pruebas de Grados: el Kentucky Oaks (G1) y el Mother Goose S. (G2), respectivamente.

Tampa Bay Downs: Drexel Hill saltará a la pista en calidad de favorita

Drexel Hill, que finalizó segunda detrás de Good Cheer en el Kentucky Oaks (G1) del año pasado, encabeza a este grupo de seis yeguas maduras para el Wayward Lass Stakes de $125,000 del sábado en Tampa Bay Downs.

El Wayward Lass, que llega a su edición 42, se disputará en la distancia de una milla y dieciseisavo (1.700 m); es una de las dos carreras de la cartelera de 10 carreras del Skyway Festival Day del sábado. Ambas carreras se disputarán en la pista principal.

Drexel Hill, hija de Bold d’Oro, ha ganado más de $500,000 en sus nueve carreras, es propiedad de Legion Racing y entrenada por D. Whitworth Beckman. Será montada por Ben Curtis. Drexel Hill, tras su actuación en el Kentucky Oaks, terminó segunda en el Mother Goose Stakes (G2) el 8 de noviembre en Aqueduct.

Tampa Bay Downs: Saffie Joseph Jr., presente con tres candidatas

El entrenador Saffie A. Joseph, Jr., ha inscrito a tres yeguas en el Wayward Lass, en la cual Andrea es la más clasificada. Esta hija de Thousand Words, de 4 años, es ganadora de múltiples stakes, con un tercer lugar Charles Town Oaks (G2).

Otra participante de Joseph, Early On de 4 años, con la monta de Daniel Centeno, terminó segunda por una nariz en el Gazelle Stakes (G3) en Aqueduct, lo que le valió un viaje a Churchill Downs para el Kentucky Oaks, en el que terminó octava.

El Wayward Lass Stakes tiene adicionalmente en su nómina a Ultimate Authority, también de Saffie, Rosario’s Prayer con Sonny León y Runaway Diva con Samuel Marín en su espina. Es la séptima de la jornada y la hora de inicio está marcada a las 4:32 p.m.