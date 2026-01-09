No será fácil de vencer: Javier Castellano lleva la principal carta en el Sunshine Filly & Mare Turf en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, tiene prevista una cartelera de once competencias en la cual fueron incluidas dos Stakes exclusivos para ejemplares nacidos y criados en Florida. Ambas gestas tienen un valor de $75,000 cada una. Javier Castellano tendrá la opción con Ashima para visitar el parque de vencedores.

La 24.ª edición del Sunshine Filly & Mare Turf para hembras mayores criadas en Florida, programada para una milla (1.600m) de dos vueltas en el césped, co-estelar dentro del programa con la 23.ª edición del Sunshine Classic de para machos criados en el estado de 4 años y mayores que recorrerá 1 1/16 millas (1.700m) en la pista principal.

Gulfstream Park: Esta será la edición 24 de la Sunshine Filly & Mare Turf Stakes

Ashima, propiedad de Wallace Moore Jr., está de regreso en su casa en el sur de Florida con un título para defender, ante su archi rival Great Venezuela y compañía.

Después de ganar nueve carreras en los últimos dos años, seis de ellas desde que fue reclamada por el entrenador Sal Santoro, Ashima lanzará su temporada de 5 años en el Sunshine Filly & Mare Turf de $75,000 del sábado en Gulfstream Park.

Ashima puede convertirse en la cuarta yegua en ganar múltiples ediciones del Sunshine Filly & Mare Turf uniéndose a Starship Jubilee, que capturó tres seguidas entre 2018 y 2020, Valentine Dancer (2004, 2005) y Sweet Dani Girl (2023, 2024).

Para esta ocasión el entrenador Sal Santoro, buscó los servicios del jinete Salón de la Fama, Javier Castellano, quien buscará acercarse a las seis mil victorias de por vida en Estados Unidos.

Gulfstream Park: Great Venezuela será la rival de máximo peso

Esta justa para la presente edición atrajo la inscripción de 11 yeguas maduras, cuatro más que la edición pasada, donde, repiten la campeona defensora y Great Venezuela, que fue su escolta el pasado año. Great Venezuela, es una hija de Neolithic, presentada por Víctor Barboza Jr., contará para este evento la conducción de Tayler Gaffalione.

Great Venezuela, de 5 años, de Orlyana Farm, quien correrá a dos curvas por segunda vez y por primera vez desde el Filly & Mare Turf del año pasado. La ganadora de nueve carreras tuvo casi tres meses de descanso tras ser derrotado por un cuerpo como favorita en el sprint de césped Incredible Revenge, el 3 de agosto en Monmouth Park, y recientemente ganó el handicap el 30 de noviembre.

El campo de la Sunshine Filly & Mare Turf Stakes, la completan; Lady Cha Cha, Luz de la Luna, Miss Mary Nell, Volatiledm Saphhire Girl, Spirited Boss, Souper Williwaw, Rugelach y Souper Zonda. Esta será la undécima de la jornada y la hora de inicio 6:20 p.m. hora de Venezuela.