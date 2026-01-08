Las Breeders’ Cup anunció el calendario internacional para la Challenge Series “Win And You´re In”

Suscríbete a nuestros canales

Durante la mañana de este jueves 8 de enero, la Breeders’ Cup a través de sus múltiples plataformas informativas anunció el calendario internacional para la Challenge Series “Win And You´re In” (Si ganas, estás adentro).

Breeders’ Cup cumple 43 años de antigüedad

La Breeders' Cup Challenge Series 2026, llega a su edición 20 como clasificatorio internacional para el Campeonato Mundial Breeders' Cup que se disputará en su edición 43. Esta Serie, que reúne a 14 países de cinco continentes, otorga plazas directas en el evento principal, que se llevará a cabo del 30 al 31 de octubre en Keeneland, Kentucky.

Para esta edición, se ha asignado un récord de 6.5 millones de dólares en inscripciones gratuitas para los ganadores de la Challenge Series. Los países anfitriones incluyen Argentina, Canadá, Chile, Inglaterra, Francia, Irlanda, Japón, Perú, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Uruguay.

El calendario internacional contará con 45 carreras y estará disponible para consulta, mientras que la sección norteamericana, que incluye Canadá, se anunciará en primavera tras la confirmación de los calendarios locales.

Breeders’ Cup: Beneficios que otorga la Challenge Series

La Breeders' Cup ofrecerá una asignación de viaje de $10,000 a todos los participantes de Norteamérica que residan fuera de Kentucky, y una asignación de viaje de $40,000 a las conexiones de los participantes del Campeonato que residan fuera de Norteamérica. Si aún no se ha nominado, cada ganador del Desafío debe ser nominado al programa de la Breeders' Cup antes de la fecha límite de preinscripción del 19 de octubre para recibir las recompensas.

Breeders’ Cup: Primeros clasificados para la edición 43

La primera prueba clasificatoria del programa Challenge Series 2026 se corrió en diciembre de 2025, con Obataye ganando una plaza en la Breeders' Cup Turf (G1), a través del Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini Stakes (G1) en Argentina.

Recientemente, el 6 de enero, la acción internacional continuó con Herr Kitten (BRZ), quien aseguró una plaza en la Breeders' Cup Dirt Mile (G1), a través del Gran Premio Pedro Pineyrua (G3) en Uruguay.

El 10 de enero, la atención se traslada al hipódromo de Kenilworth en Sudáfrica, con el King's Plate (G1) ofreciendo una plaza gratuita para la Breeders' Cup Mile (G1). El Paddock Stakes (G1) sirviendo como clasificatorio automático para la Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1), y el Cape Flying Championship (G1) proporcionando entrada a la Breeders' Cup Turf Sprint (G1).

Breeders’ Cup: Ganadores que se beneficiaron de este programa

El año pasado, 46 ​​ganadores de la Challenge Series compitieron en el Campeonato Mundial en Del Mar Thoroughbred Club y tres ganaron sus respectivas carreras divisionales: Forever Young (JPN) en la Longines Breeders' Cup Classic (G1) de $7 millones; Notable Speech (GB) en la FanDuel Breeders' Cup Mile (G1) de $2 millones, y Ted Noffey en la FanDuel Breeders' Cup Juvenile (G1) de $2 millones.