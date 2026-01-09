Venderá cara su derrota: Sonny León decidirá con su conducida en el Gasparilla Stakes de $125.000

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, tiene prevista una cartelera de diez competencias en la cual fueron incluidos dos Stakes que darán brillo a la tarde hípica floridense. Ambas pruebas valoradas en $125,000 cada una.

Gerrards Cross con la monta del jinete venezolano Sonny León estará presente en la edición 42 del Gasparilla Stakes en distancia de 1.400 metros, donde enfrentará a cinco potros de tres años en pista de arena.

Un total de seis potras de segundo año de carrera fueron inscritas en la 42.ª edición del Gasparilla Stakes de $125,000 en distancia de siete furlongs (1.400 m), prueba pautada para la sexta carrera de la jornada sabatina.

En el Gasparilla se encuentran las clasificadas Tessellate y Gerrards Cross, ganadoras de Stakes en Florida. Tessellate, entrenada por Saffie Joseph Jr., ganó el Juvenile Fillies Sprint Stakes por 13 cuerpos el 15 de noviembre en Gulfstream Park, y contará con la monta de Edgard Zayas. La hija de McKinzie llega con dos triunfos en cuatro salidas.

Gerrards Cross, criada y propiedad de James Chicklo, y entrenada por Kathleen O'Connell, ganó el Colleen Stakes en césped el 27 de julio en Monmouth Park. Contará con la monta de Sonny León, y llega con dos victorias en tres participaciones.

Otras entradas intrigantes de Gasparilla incluyen a Lady Valor con Samy Camacho, Love Like Lucy con Husbands, Lightscape, con Samuel Marín, y Ridgie con César González.

EL Gasparilla Stakes está programado para la sexta de la tarde de un total de diez y su hora de inicio será a las 4:02 p.m., hora venezolana.