Sonny León cierra fuerte: Solo dos triunfos lo separan de una marca que no a podido conseguir desde hace tres años

Tampa, Florida. El jinete venezolano Sonny León destacó como uno de los protagonistas en la jornada hípica del sábado en Tampa Bay Downs. León consiguió un doblete de triunfos, lo que le permite escalar posiciones en el meeting que celebra el recinto.

La programación del día ofreció nueve carreras y comenzó al mediodía. En el total de la jornada, resaltó el excelente desempeño de los jinetes criollos. Sonny León fue el único en lograr dos victorias y, además, consiguió los triunfos de manera consecutiva en tres montas que realizó durante la tarde.

Victorias Consecutivas en Estados Unidos: Tampa Bay Downs

La primera victoria de León llegó en la quinta carrera, un Claiming de $22.800 sobre 1.700 metros en la pista de grama. El venezolano condujo al castaño de cuatro años Post Command, que se impuso con un tiempo final de 1:42.89. El ejemplar repartió $4.80 a ganador, $3.20 a place y $2.40 a show.

Acto seguido, en la sexta competencia, Sonny volvió a demostrar su calidad. Llevó al zaino Melody Win, entrenado por su compatriota Gerad Ochoa, al triunfo en un Claiming de $19.000. El caballo registró un tiempo de 1:24.42 para los 1.400 metros en arena, con un dividendo de $9.60 a ganador.

León Avanza en el Meeting: Victorias

Gracias a estas dos conquistas, Sonny León sube al segundo lugar en la tabla del actual meeting de Tampa Bay Downs. El jinete alcanza la segunda casilla con 12 triunfos, solo aventajado por su colega venezolano Samuel Marín, que suma 22 victorias.

Marca Histórica al Alcance: Estados Unidos

Este par de victorias acerca a Sonny León a una cifra histórica. El jinete se ubica a solo dos triunfos de llegar a la barrera de las 100 victorias en una sola temporada, algo que no ha podido conseguir desde el año 2022, ya que en esa ocasión alcanzó 136 fotos ganadoras. De por vida, León acumula un total de 1049 triunfos.