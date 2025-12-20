¡Gran atropellada! La nieta de Medaglia d’Oro que entrena José Francisco D’Angelo gana el The Suwannee River Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada hípica cargada de emoción, adrenalina y resultados sorpresivos tiene lugar en el prestigioso recinto de Gulfstream Park, como parte integral del desarrollo del exigente Championship Meet. En medio de una competitividad feroz, el joven y talentoso entrenador venezolano José Franciso D'angelo inscribió su nombre con letras doradas al conseguir una victoria de stakes de gran magnitud.

Victoria Stakes: José Francisco D'angelo Gulfstream Park Sábado

El entrenador criollo presentó a su segundo ejemplar de la tarde en una de las pruebas centrales: el The Suwannee River Stakes, una carrera dotada con una bolsa a repartir de $150.000. Kikito confió la tarjeta de la Crevalle D’Oro, una zaina de cuatro años, a la experta monta del jockey Jorge Ruiz, quien ya sumaba un triunfo en la jornada.

La contienda se desarrolló sobre la pista de grama y un recorrido de 1.600 metros, enfrentando a once competidoras. Desde la partida, la velocidad se impuso, con parciales iniciales que reflejaron un alto ritmo: 21.4 segundos para los 400 metros y 45.1 segundos para la media milla (800 metros). Al alcanzar los 1.200 metros, el tiempo registrado fue de 1:08.98, lo que mantuvo la presión sobre el grupo.

La fase decisiva de la prueba estuvo marcada por la expectativa. Cuando la potra número dos, Movin’ on Up, conducida por Zayas, parecía perfilarse como la ganadora inminente, emergió por el centro de la cancha la presentada de "Kikito". Crevalle D’Oro desplegó un remate final demoledor, para avanzar con la velocidad de una centella y así asegurar el triunfo en el mismísimo poste de llegada. El registro para los 1.400 metros fue de 1:20.68, y el tiempo oficial final para la milla se estableció en 1:32.31.

Crevalle D’Oro, una notable hija del semental Constitution en Sonoma D’Oro por Medaglia D’Oro, demostró una formidable reaparición. La zaina regresó a la pista tras 50 días de inactividad para apuntarse la victoria número cinco en su palmarés de 19 actuaciones, de esta forma demuestra su calidad en la grama de Florida. La sorpresa en taquilla se tradujo en un dividendo a ganador de $22:40, con $9.00 al place y $5.00 al show. El resto de la tabla quedo de la siguiente manera, segunda Movin’ On Up (2), tercero Public Defender (8), cuarta Do Gooder (1) y quinto Feather Boa (9).

Números de por vida: Temporada 2025 Entrenador Venezolano

Para el joven entrenador venezolano, este triunfo ostenta un significado especial. La victoria se consolida como la número 149 de su exitosa campaña 2025, lo que eleva su récord de por vida a 586 victorias a solo 14 de las 600. Más importante aún, con este resonante éxito, José Francisco D'Angelo alcanza su victoria 14 en carreras de stakes durante el presente año, y de esta manera afianza su estatus como uno de los profesionales más efectivos y de mayor proyección en el hipismo estadounidense.