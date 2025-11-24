Este jueves será el opening day del Championship Meet de Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Concluido el evento denominado "Meeting Sunshine" este domingo 23 de noviembre, el cual funcionó como un importante preludio y preparación para la temporada invernal más destacada y esperada en Estados Unidos.

Esta temporada principal es conocida como el Championship Meet de Gulfstream Park, una competencia de gran prestigio que marca el inicio oficial de la actividad hípica invernal en el país. El Championship Meet dará comienzo el próximo jueves 27 de noviembre y se extenderá a lo largo de varios meses, culminando el 29 de marzo de 2026.

El Championship Meet de Gulfstream Park llega este jueves

El aclamado Campeonato de Gulfstream Park regresa el Día de Acción de Gracias, 27 de noviembre de 2025, y se extenderá hasta el 29 de marzo de 2026, ofreciendo una temporada de carreras de purasangre de clase mundial y experiencias inolvidables.

Este evento promete reunir a los mejores ejemplares y jinetes, ofreciendo emocionantes competencias y una alta calidad deportiva para los aficionados y participantes del mundo de las carreras de caballos.

El Championship Meet incluye 68 stakes con un valor de $15.2 millones, incluyendo 27 eventos de grado, encabezados por el Pegasus World Cup Invitational (G1) de $3 millones y el Pegasus World Cup Turf Invitational (G1) de $1 millón el 24 de enero, junto con el Curlin Florida Derby (G1) de $1 millón el 28 de marzo.

Gulfstream Park: En la Ruta al Kentucky Derby y Oaks

Dentro de la programación de las pruebas de Grado el Championship Meet de Gulfstream Park, tendrá tres pruebas clasificatorias al Derby de Las Rosas e igual número de preparatorias para el Derby de Los Lirios, ambas carreras llegan a su edición 152 y que se correrán el primer fin de semana de mayo.

Las pruebas clasificatorias para el Kentucky Derby (G1) comienza el 31 de enero 2026, con el Holy Bull S. (G3) por $250,000, seguido por el Fountain of Youth (G2) por $400.000 el 28 de febrero, y por el último el Curlin Florida Derby (G1) con una bolsa de $1 millón el 28 de marzo.

En esas mismas fechas se correrán las preparatorias para la Kentucky Oaks (G1). El Foward Gal (G3) por $150 mil; el Davona Dale (G2) por $200.000 y finalmente el Gulfstream Park Oaks (G2) por $250.000.

En el opening day de Championship Meet de Gulfstream Park, se disputarán ocho carreras que incluye el Wait a While S. de $100.000 en 1.500 metros en pista de grama. La primera carrera iniciará a las 12:15 p.m. hora venezolana.