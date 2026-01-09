Decisión polémica en Gulfstream Park: El distanciamiento tras la meta opaca la victoria de jinete venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Hallandale Beach, Florida. El Championship Meet de la temporada actual en Gulfstream Park mantiene su curso este jueves 8 de enero con un programa de diez competencias. Aunque la cartelera no incluye pruebas selectivas o de grado, destaca la acostumbrada y fuerte presencia latina en busca de nuevas victorias e incluso la primera del año 2026.

El jinete criollo Edgar Pérez tenía programado realizar dos montas en la jornada, ambas en yunta con su colega venezolano, el entrenador Víctor Barboza Jr., en su búsqueda de la primera victoria del año.

Cerca del Triunfo y un Distanciamiento: Gulfstream Park

En su primera oportunidad de monta, Pérez condujo a la yegua castaña de tres años New Life. El ejemplar venía de ganar y en esta ocasión participó en un Starter Optional Claiming de US$ 35.000. La yegua llegó en un meritorio segundo lugar.

Acto seguido, el zuliano cumplió su segundo y último compromiso de la tarde a bordo del caballo castaño de cinco años Sabian, también bajo el entrenamiento de Barboza Jr. En principio, la pareja traspuso la meta en ganancia en un Claiming de US$ 17.500.

A pesar de que en diferentes tomas se puede apreciar que el número cuatro (Nero Tulip) en quien sube ligeramente, pero las autoridades después de unos minutos deciden distanciar del primer lugar el conducido de Edgar Pérez al tercer lugar.

Suspensión y Próximos Compromisos

Cabe destacar que, aunque se desconoce el día exacto en que el jinete deberá cumplir con la suspensión que acarrea un distanciamiento de este tipo, la medida debe cumplirse. Por ahora, Pérez sigue en la búsqueda de su primera victoria del año. El día 10 de enero regresa a la pista con dos nuevas montas.