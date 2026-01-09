La junta de California veta al jinete José Nicasio por participación en carreras no autorizadas

Suscríbete a nuestros canales

El jinete de Quarter Horse (cuarto de milla) , José Nicasio, no participará más en carreras oficiales en el estado de California. Esta decisión se produce tras múltiples quejas relacionadas con su presunta participación en match racing (carreras pactadas no oficiales) se pudo conocer gracias a un articulo publicado por paulickreport.com.

Suspensión y Acuerdo

La Junta de Carreras de Caballos de California (CHRB) publicó el 8 de enero de 2026 un fallo que detalla un acuerdo con Nicasio. El jinete queda suspendido hasta la finalización de su licencia actual, que expira el 31 de octubre de 2028. Además, Nicasio aceptó no solicitar ninguna licencia futura ante la CHRB.

"Los términos del acuerdo se estructuran de esta manera debido a los pactos de reciprocidad entre los estados con carreras. Si bien la licencia de Nicasio se suspende en California, la medida se aplica generalmente en otros estados. Sin embargo, una vez que el período de suspensión concluya en 2028, Nicasio podría solicitar licencia ante las comisiones de carreras de otras jurisdicciones".

Las Denuncias y la Regla 1902 (d)

La CHRB presentó la primera denuncia oficial por "Conducta Perjudicial para las Carreras" contra Nicasio en enero de 2024. La CHRB desestimó esa denuncia, relacionada con su presunta participación en carreras de match race no autorizadas, después de que Nicasio "admitiera haber asistido a una carrera de match race en Delano, California, el 7 de enero de 2024, pero que solo le pagaron por galopar un caballo y no participó en las carreras".

Durante una audiencia ante los comisarios en febrero de 2024, Nicasio admitió su presencia en la propiedad donde se celebraban las carreras de match race, pero, según las actas de los comisarios, "insistió en que no participó en ninguna de ellas". No obstante, la Regla n.° 1902 (d) de la CHRB es clara: "Conducta Perjudicial para las Carreras de Caballos: Participación o presencia en cualquier reunión de carreras no reconocida donde se celebraran carreras".

Investigaciones de PETA y CHRB

En noviembre de 2024, en una reunión de la Junta de Revisión de Conducta de Animales, Hannah Schein (vicepresidenta de Investigaciones de PETA) mostró una presentación con fotografías y videos. El material documentó varias investigaciones independientes realizadas por PETA en lugares donde supuestamente ocurrían carreras de caballos no autorizadas.

PETA señaló a Nicasio como participante en esas carreras y alegó que las imágenes mostraban al jinete utilizando un dispositivo de descarga eléctrica en un caballo. Como consecuencia de esa presentación, investigadores de la CHRB de Los Alamitos procedieron a realizar su propia investigación.

La CHRB presentó una segunda denuncia oficial contra Nicasio en julio de 2025. La investigación independiente de la CHRB incluyó declaraciones juradas, fotos, videos, grabaciones de vigilancia y pruebas de inteligencia. Esta evidencia documentó la participación de José Nicasio en carreras de match racing no autorizadas entre el 14 de enero y el 15 de diciembre de 2024.

Una Carrera de Éxito Interrumpida

Según Equibase, Nicasio registró 325 victorias en carreras de Quarter Horse autorizadas, que incluyen cuatro carreras de Grado 1. Acumuló ganancias que superaron los 10 millones de dólares desde 2014. El jinete figuró entre los 100 mejores de Quarter Horse de Estados Unidos, tanto en victorias como en ganancias, cada año entre 2017 y 2025.