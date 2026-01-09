El primer hijo de Dornoch ya está aquí: Potro castaño con genética estelar nace en Taylor Made Farm

Suscríbete a nuestros canales

El tresañero Dornoch, ganador del Haskell Stakes (G1) el 20 de julio del 2024 en Monmouth Park, y vencedor del último paso de la Triple Corona norteamericana, el Belmont Stakes en Saratoga, ya tenía definido su futuro para 2025.

Spendthrift Farm había anunciado, mediante un comunicado en su página web, la compra de los derechos del ejemplar para convertirlo en semental a partir de 2025. El acuerdo se concretó después de que el purasangre finalizó su temporada de carreras en 2024.

Nace el Primer Descendiente

Esta adquisición ya comienza a generar resultados tangibles. El día de ayer, diversas redes sociales, en especial la cuenta oficial de @spendthriftfarm, informaron que Dornoch, el múltiple ganador de Grado 1, engendró su primer potro reportado. El nacimiento ocurrió el 7 de enero en Taylor Made Farm en Nicholasville.

Criado por Albaugh Family Stable, el potro castaño proviene de la yegua Four Grands (hija de Honor Code). Este nuevo integrante de la cabaña desciende de la familia inmediata de los destacados sementales Not This Time y Liam's Map. La abuela de la cría es la reconocida yegua madre Miss Macy Sue.

La Trayectoria Estelar de Dornoch: Cifras y Clásicos

Dornoch participó en diez carreras, donde cosechó cinco triunfos y dos segundos lugares. Este desempeño generó ganancias que superaron los dos millones de dólares para sus propietarios.

El ejemplar estuvo bajo el entrenamiento de Danny Gargan y contó con la monta de Luis Sáez. Dentro de su palmarés destacan cuatro victorias clásicas: dos pruebas de Grado 1 y dos de Grado 2. Sin lugar a dudas, el triunfo que lo catapultó a la fama internacional fue el que obtuvo en el Belmont Stakes de 2024 en Saratoga.

El exitoso debut de Dornoch como semental augura un futuro prometedor en la cría para Spendthrift Farm.