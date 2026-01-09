Proyecto de Ley para reducir carreras a 25 días desata conflicto en Nueva Jersey

Suscríbete a nuestros canales

Un proyecto de ley presentado ante la Legislatura de Nueva Jersey busca reducir el número mínimo de días de carreras de pura sangre exigidos por ley de 50 a 25 se dio a conocer en una articulo publicado por Matt Hegarty en su cuenta (X). La propuesta genera un abierto conflicto entre las organizaciones de jinetes y criadores del estado.

Según la normativa vigente, el operador de Monmouth Park, Darby Development (una empresa dirigida por jinetes), debe organizar al menos 141 fechas de carreras en el estado para obtener ingresos por apuestas a cuentas y transmisiones simultáneas (ADW y simulcasting). No obstante, la ley permite a Darby organizar tan solo 50 fechas si llega a un acuerdo con los jinetes. El nuevo proyecto de ley reduciría este mínimo a 25 fechas.

La Justificación del Operador: Monmouth Park

Este año, Darby tiene previsto correr 50 carreras en Monmouth, nueve carreras de césped en Meadowlands y una en Far Hills, para así mantener el promedio de aproximadamente 55 carreras anuales de los últimos cinco años.

Dennis Drazin, director ejecutivo de Darby, afirmó que tanto la compañía como los jinetes respaldan el nuevo mínimo. Lo consideran una medida de protección necesaria ante la incertidumbre sobre el futuro de la industria en el estado y a nivel nacional.

"No tenemos intención alguna de reducir los días el año que viene", dijo Drazin. "Pero si no recibimos el subsidio, si seguimos teniendo problemas con el tamaño de los campos, más nos vale tener los medios para reducir los días [a menos de 50]. Si llegáramos al punto de tener que tener menos de 50, perderíamos todos esos ingresos y las carreras en vivo estarían muertas."

Drazin enfatizó que perder el acceso a los ingresos por ADW y simulcasting arruinaría las carreras en vivo en Monmouth. Se espera que los jinetes reciban un subsidio de $10 millones este año, un pago que requiere negociación legislativa.

La Crítica de los Criadores

La Asociación de Criadores de Pura Sangre de Nueva Jersey se opone a la reducción del mínimo y envió un memorando a sus miembros el martes seis de enero, instándolos a contactar a sus legisladores.

El memorando argumentó que "esta drástica reducción eliminaría, en la práctica, las bases necesarias para sostener la cría de pura sangre en Nueva Jersey". La Asociación considera "fundamental que los legisladores comprendan lo importante que es la cría de pura sangre para la economía agrícola de Nueva Jersey, la preservación de los espacios abiertos, el empleo y la larga tradición de las carreras".

La Crisis en la Cría

La preocupación de los criadores se sustenta en la difícil situación que atraviesa la industria en Nueva Jersey. Como en la mayoría de los estados fuera de Kentucky, la cría local ha estado estancada. Los registros del Jockey Club indican que:

En 2006, se criaron 452 yeguas en el estado.

En 2024, esa cifra cayó a solo 46 .

El número de sementales disponibles disminuyó de 34 en 2006 a siete en 2024.

Drazin declaró que intenta entablar conversaciones con representantes de la industria de la cría para explicar el punto de vista de Monmouth y sus jinetes.

La versión del Senado del proyecto de ley está prevista para ser examinada el jueves, en el Comité de Presupuesto y Asignaciones. La versión de la Asamblea aún no tiene fecha.