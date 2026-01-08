Hipismo

El dominio de 2026: Wanna Go Home establece hasta ahora la victoria más grande del año en Parx Racing

Gustavo Mosqueda
Jueves, 08 de enero de 2026

El triunfo demoledor de la nieta de Curlin en Parx supera a cualquier otra actuación en los hipódromos de Estados Unidos en lo que va del año 2026

Una nueva jornada de competencias se llevó a cabo la tarde del miércoles en el recinto de Parx Racing. El programa constó de diez carreras y reunió a varias figuras criollas, entre ellas, el jinete Mychel Sánchez, ganador del meeting de la campaña recién culminada.

Sánchez consiguió las tres primeras victorias del año en dicho hipódromo, pero una de ellas generó una grata impresión por su naturaleza demoledora.

Una Victoria de Impresión

En la sexta carrera, se disputó un Maiden Claiming valorado en $32,000, con una nómina de seis participantes sobre una distancia de 1.300 metros en pista de arena.

Por el puesto de partida número dos, reapareció la yegua alazana de tres años Wanna Go Home, con 29 días sin correr. La yegua iba a su décima presentación y consiguió su primera victoria con la monta del criollo. Con este triunfo, Sánchez sumó tres éxitos en la jornada, pero este se produjo de manera excepcional.

                                                

Según el portal Equibase, Wanna Go Home, potranca de tres años hija de Instagrand en Stayed Home, "inició su campaña del 2026 con triunfos 21 cuerpos ty medio ayer en @parxracing para el entrenador Hugo Padilla con @Mychelsanchez a bordo. ¡Este fue el mayor margen de victoria hasta ahora en 2026!".

El rotundo triunfo no solo representó el primero de la yegua, sino que estableció un nuevo estándar de dominio en el hipódromo, para así marcar el mayor margen de victoria registrado en lo que va del año.

