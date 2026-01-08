La promesa de $1.3 millones: Hijo de Uncle Mo y Cacciatora afina detalles para su debut

Suscríbete a nuestros canales

La tercera sesión de la venta de potros de dos años en entrenamiento de Ocala Breeders' Sales (OBS), Florida, que se llevó a cabo el pasado 17 de abril de 2025. El evento concluyó con cifras récord, impulsadas por un ejemplar que acaparó todas las miradas.

Un total de 144 potros dosañeros salieron a subasta y acumularon una suma de $21,806,500. Esta cifra superó por casi seis millones de dólares la recaudación del año anterior, cuando se vendieron 157 ejemplares.

El Potro Récord: Subasta

A las 2:30 p.m., el Hip #833 entró al ring. Este macho, hijo del semental Uncle Mo en la campeona venezolana Cacciatora, fue consignado por Eddie Woods, Agente XLI. El potro realizó un furlong en 10 segundos durante los ejercicios de la semana anterior.

La puja por el hijo de Cacciatora comenzó en $100,000 y escaló rápidamente hasta el millón de dólares. A un ritmo más lento, el martillo golpeó la cifra final de $1.3 millones. La agencia Marquee Bloodstock, propiedad del turfman Ramiro Restrepo, concretó la compra.

El Hip #833 representó el monto más elevado de la jornada. El segundo producto más costoso fue un macho de Maclean’s Music en Apologize, vendido al KSI por $850,000. Le siguió un hijo de Vekoma en Big Thrill, adquirido por Maverick Racing y CHC Ins, por $750,000.

En Vía a su Debut: Estados Unidos

El hijo de Uncle Mo y la venezolana Cacciatora entrena en el Oak Ridge Training Center, donde completa su proceso con miras a su debut oficial en las pistas.