Flightline en la actualidad: El campeón invicto presume su físico de semental

Flightline, el purasangre estadounidense nacido el 14 de marzo de 2018, completó un ciclo histórico en las pistas al retirarse invicto con seis presentaciones. El formidable campeón de las carreras se desempeña actualmente en su nuevo rol como semental tras su demoledor triunfo en la Breeders' Cup Classic el 5 de noviembre de 2022.

El notable ejemplar aseguró su lugar en la historia hípica gracias a una racha imbatible que incluyó victorias en los eventos más prestigiosos del calendario estadounidense. Sus conquistas culminaron con el Breeders' Cup Classic de 2022, donde demostró una superioridad avasalladora.

El Ranking y los Honores: Caballos Estados Unidos

La calidad de Flightline trascendió las fronteras, pues en el Ranking Mundial de los Mejores Caballos de Carreras de enero de 2023, la Federación Internacional de Autoridades Hípicas le otorgó una calificación de 140. Esta puntuación constituye el registro más alto jamás concedido a un competidor en la superficie de tierra.

Además de su marca histórica, el hijo de Tapit en Feathered (por Indian Charlie) recibió los máximos honores de la hípica americana en 2022 al ser nombrado Caballo del Año Americano y Campeón de Caballos Mayores.

El Palmarés Impecable

La carrera deportiva de Flightline se desarrolló a través de seis presentaciones, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Santa Anita: Gana en una Maiden Special Weight.

Del Mar: Triunfa en una Allowance Optional Claiming.

Santa Anita: Conquista el Runhappy Malibu Stakes (Grado 1) .

Belmont Park: Se impone en el Hill 'N' Dale Metropolitan Handicap (Grado 1) .

Del Mar: Gana el TVG Pacific Classic Stakes (Grado 1) .

Keeneland: Cierra su carrera con el triunfo en el Longines Breeders' Cup Classic (Grado 1).

Su Rol como Semental: Descendientes

Flightline mantiene un gran físico en esta etapa de su vida reproductiva. Es importante resaltar que el campeón ya cuenta con su primera generación de productos, nacidos durante el año 2024, lo que marca el inicio de su legado en la cría. Su desempeño en las pistas establece expectativas sumamente altas sobre su potencial para producir futuros campeones.