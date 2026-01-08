La agenda de Mark Casse para 2026: Vuelven tres estrellas de grado

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador miembro del Salón de la Fama, Mark Casse, definió los escenarios para el debut de 2026 de tres de sus principales ganadores de clásicos de Grado, según reportes del Daily Racing Form (DRF). La tríada de ejemplares incluye a una finalista del Eclipse, una doble ganadora de Grado 1 y un invicto con aspiraciones al Derby de Kentucky.

Nitrogen: Rumbo al G2 Azeri

Nitrogen, ganadora del Grado 1 Alabama, podría reaparecer en el G2 Azeri Stakes en Oaklawn Park el próximo 7 de marzo. Casse comunicó al DRF que la carrera, pactada a $350,000 sobre una distancia de 1 frac 1/16 de milla, servirá como preparación local clave para el G1 Apple Blossom del 11 de abril.

La yegua, que acumuló cinco triunfos de Grado en 2025, trabaja de forma constante en el Casse Training Center en Ocala, Florida. Ha completado dos briseos desde que ocupó el segundo lugar en la Breeders’ Cup Distaff. Nitrogen fue nombrada finalista para el título de Potra Campeona de 3 Años en los Premios Eclipse el pasado 4 de enero.

La Cara: Opciones en Oaklawn o Sam Houston

La Cara, doble ganadora del Grado 1, maneja dos posibles escenarios para su retorno a la pista, según indicó el entrenador al DRF: el G3 Bayakoa Stakes en Oaklawn Park el 7 de febrero o el G3 Sam Houston Ladies Classic el 24 de enero.

Ambas competencias se extienden a de 1 1/16 de milla, aunque la prueba de Sam Houston, con una bolsa de $300,000, es la carrera más rica en el hipódromo de Texas y supera en $50,000 al Bayakoa. La Cara, victoriosa en el G1 Acorn de Saratoga, realiza briseos constantes en Oaklawn Park desde principios de diciembre.

Ewing: El Camino al Derby Comienza en el Ozark

El invicto Ewing, aspirante al Derby de Kentucky, hará su primera salida de la temporada en el Ozark Stakes de Oaklawn Park el 16 de febrero, una carrera de seis furlongs. Casse explicó al DRF: "Lo veremos correr hasta allí y descubriremos cómo lo estiramos".

El hijo de Knicks Go, con un récord de dos victorias en dos salidas, no compite desde que ganó el G2 Saratoga Special. En esa oportunidad, superó a Obliteration, ejemplar que recientemente se adjudicó el Renaissance Stakes de Oaklawn Park, por más de siete cuerpos el 3 de enero. Ewing ha registrado tres trabajos desde mediados de diciembre.