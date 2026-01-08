Victoria judicial clave para Churchill Downs: Tribunal federal rechaza la interferencia regulatoria de Michigan

Suscríbete a nuestros canales

La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos ratificó el 16 de diciembre de 2025 el fallo favorable a TwinSpires, la plataforma de apuestas de depósito anticipado (ADW) de Churchill Downs Inc., en un litigio contra el estado de Michigan.

Esta decisión judicial tiene un impacto significativo que trasciende las fronteras de Michigan, ya que aborda directamente la supremacía de la Ley Interestatal de Carreras de Caballos (IHA) sobre las regulaciones estatales tal y como lo detalla Laura D’Angelo

El Conflicto: Michigan vs. IHA

Michigan exigía que los proveedores de ADW de fuera del estado, además de cumplir con los requisitos de la IHA, firmaran un acuerdo con un hipódromo local para poder aceptar apuestas de residentes de Michigan. Cuando el único hipódromo restante en el estado cerró, imposibilitó dicho acuerdo.

Tras la directiva de la Junta de Control de Juegos de Michigan (MGCB), la mayoría de los ADW cesaron sus operaciones en el estado, pero TwinSpires continuó. Michigan suspendió la licencia de TwinSpires, lo que provocó que la plataforma interpusiera una demanda. TwinSpires prevaleció en el tribunal de distrito y Michigan apeló ante el Sexto Circuito.

La Decisión Clave del Tribunal de Apelaciones

La IHA de 1978 rige las apuestas a través de fronteras estatales y requiere el consentimiento de tres partes para las apuestas interestatales legales: la pista anfitriona, el regulador anfitrión y el regulador donde se acepta la apuesta.

El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito dictaminó que Michigan no podía agregar un cuarto requisito de consentimiento que interfiriera con la actividad fuera del estado. El tribunal enfatizó que Michigan "se entrometió en el plan federal" y "se erige como un obstáculo" para los objetivos del Congreso.

Lugar de Aceptación: El tribunal clarificó que una apuesta ADW se acepta donde se ubica el centro ADW (en este caso, Oregón), y no donde se encuentra el apostador (Michigan).

Preferencia Federal: El fallo sostiene que la IHA se adelantó a requisitos adicionales de consentimiento estatal. La cláusula de supremacía federal dicta que los estados sigan la ley federal y no agreguen requisitos estatales más onerosos.

Implicaciones y el Futuro del Sector

Esta decisión pone en tela de juicio los requisitos adicionales que estados como California y Arizona también imponen a los ADW. Si el fallo se interpreta en el sentido de que la IHA prohíbe exigir licencias estatales individuales y acuerdos en pista, el impacto financiero para los estados será significativo, ya que perderían ingresos sustanciales por licencias e impuestos que, actualmente, se traducen en bolsas reducidas y premios a los criadores.

La orden judicial que permite a TwinSpires continuar aceptando apuestas de residentes de Michigan sigue vigente mientras el caso avanza. El litigio ahora regresa al tribunal de primera instancia y podría terminar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para una resolución final dada su importancia nacional.

El abogado de Churchill Downs Inc. argumentó que el estado donde se realiza físicamente la apuesta es irrelevante bajo la IHA, aunque el tribunal no estuvo de acuerdo en que esto anule la capacidad de los estados de prohibir el juego por completo o establecer límites aplicables solo a sus residentes (como la edad de participación).