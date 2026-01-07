Primeros frutos en Gainesway: Nace la primera generación de Charge It

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de cría de 2026 comenzó con entusiasmo en Gainesway. El 5 de enero nacieron los dos primeros potros del ganador de múltiples stakes de grado, Charge It lo hizo saber Eric Mitchell en su cuenta (X).

Los primeros ejemplares de su hijo de Tapit, una de las estrellas de la cabaña, llegaron a dos reconocidas granjas de Kentucky: uno en Machmer Hall, cerca de París, y el otro en Darby Dan Farm, cerca de Lexington.

Un Potro Castaño en Machmer Hall

Machmer Hall, propiedad de la familia Brogden, recibió un potro castaño, el primer producto de la ganadora de stakes Six Sense (Violence). La granja adquirió a esta yegua, media hermana de la ganadora de stakes Xanthique (Into Mischief), preñada por Bedouin Bloodstock. La yegua se vendió por $105,000 durante la subasta de reproductores de noviembre de Keeneland el otoño pasado. Six Sense, la madre, es hija de Qualia, ganadora de múltiples carreras clasificadas.

Carrie Brogden, de Machmer Hall, expresó su satisfacción: "El potro está sano y en plena forma. Es el primero de tres bebés Charge It que esperamos aquí en Machmer Hall este año. Cuando vi por primera vez a este hermoso semental, supe que teníamos que tenerlo. Estamos encantados de apoyarlo con varias yeguas en 2025, 2026 y en adelante".

Una Potranca con Linaje Clásico en Darby Dan

En Darby Dan Farm, la yegua Overt (Ghostzapper) parió una potranca para el criador Healthy Wood Co. Esta es la tercera cría de Overt, quien es hija de Antipathy (AP Indy), ganadora de Grado 3, y media hermana del destacado semental internacional Scat Daddy, ganador de múltiples Grado 1, junto con los ganadores de stakes Grand Daddy y Lovestruck. La segunda madre de Overt es Likeable Style, ganadora de Grado 1.

El Legado Deportivo de Charge It

Charge It, el semental en el centro de la noticia, representa un linaje excepcional. Es un hijo del pilar de Gainesway, Tapit, y un ejemplar criado en casa para Whisper Hill Farm de Mandy Pope y el entrenador Todd Pletcher. Su campaña en las pistas se destacó por actuaciones brillantes:

A los 3 años: Logró una victoria por 23 cuerpos en el Dwyer Stakes (G3) sobre una milla, capaz de obtener un equibase speed figure de 114, la mejor de su carrera.

A los 4 años: Consiguió otra victoria dominante por 4 3/4 cuerpos en el Suburban Stakes (G2) sobre 1 1/4 millas, con un speed figure de 110.

Además, Charge It obtuvo un segundo puesto en el Florida Derby (G1) y figuraciones en otras tres carreras de grado.

Profundo Pedigree y Conexiones de Élite

Charge It proviene de una familia de alta alcurnia. Su segunda madre es Take Charge Lady, múltiple ganadora de Grado 1 y Yegua de Cría del Año 2013. Esta notable yegua es la madre de campeones como Will Take Charge, Campeón Macho de 3 años en 2013 y ganador de Grado 1, y Take Charge Indy, ganador de Grado 1, además de la ganadora de Grado 1 As Time Goes By.

Sus descendientes también incluyen a la Campeona Potranca de 2 años 2014, Take Charge Brandi, y al tres veces ganador de Grado 1 y líder semental de tercera generación 2025, Omaha Beach.