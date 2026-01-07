Luz verde con alarma roja: Recinto de Hawthorne vuelve a operar mientras la sombra de los cheques rebotados persiste

Suscríbete a nuestros canales

La Junta de Carreras de Illinois (IRB) dio luz verde al hipódromo de Hawthorne para reabrir sus 11 instalaciones de apuestas fuera de la pista y reanudar las carreras en vivo. La decisión ocurrió el lunes 5 de enero, solo tres días después de que la agencia reguladora estatal ordenara a la pista de Stickney, Illinois, cesar sus operaciones.

La orden inicial se debió al incumplimiento de requisitos no especificados para obtener la licencia de 2026. Sin embargo, la medida de la IRB no alivió a los jinetes purasangre, quienes dijeron en un comunicado que siguen "gravemente preocupados" por la situación financiera de Hawthorne, así lo dio a conocer Ray Paulick en el portal de paulickreport.com

La Rectificación de las Deficiencias

El director ejecutivo del IRB, Dominic DiCera, declaró el lunes por la tarde que la Junta notificó a Hawthorne Race Course, Inc. y Suburban Downs, Inc. el 2 de enero el incumplimiento de los requisitos de la Ley de Carreras de Caballos de Illinois para la emisión de sus licencias de 2026. Por lo tanto, la Junta no pudo emitir las licencias para operar ese año.

"Durante el fin de semana pudieron corregir las deficiencias y ahora cumplen", continuó el comunicado.

En consecuencia, la Junta de Carreras de Illinois emitió las siguientes licencias de 2026 para Hawthorne Race Course y Suburban Downs el 5 de enero:

Licencias de organización 2026 para Hawthorne Race Course y Suburban Downs.

Licencia de apuestas con depósito anticipado para Hawthorne Race Course, Inc.

Licencias de apuestas Intertrack para Hawthorne Race Course, Inc. y Suburban Downs, Inc.

Licencias de ubicación de apuestas Intertrack para 11 localidades bajo Hawthorne Race Course, Inc.

Hawthorne se vio obligado a cancelar dos programas de Suburban Downs Standardbred (3 y 4 de enero) y a suspender las apuestas de transmisión simultánea en la pista y sus OTB tras recibir el mandato del IRB el viernes 2 de enero por la noche. Solo se permitió la continuidad de las apuestas deportivas.

Cheques Rebotados y Crisis de Recaudación

Al mismo tiempo que la IRB tomaba medidas, la Asociación de Jinetes de Arnés de Illinois (IHHA) informaba que una segunda ronda de cheques de Hawthorne fue devuelta por fondos insuficientes. Menos de tres semanas antes, la IHHA ya informó sobre una serie de cheques "rebotados" que los funcionarios de Hawthorne atribuyeron a un "fallo" técnico.

Mientras tanto, la Asociación de Jinetes de Pura Sangre de Illinois (ITHA) expresó en un comunicado su profunda preocupación por la situación financiera de Hawthorne, donde está previsto el inicio de una reunión de Purasangre el 29 de marzo.

"Este es un avance positivo, sin duda, pero los eventos recientes relacionados con la situación financiera de Hawthorne son profundamente preocupantes. La ITHA sigue gravemente preocupada", señala el comunicado.

La Exigencia de la Industria

Los informes de fin de año de la ITHA sobre bolsas muestran una disminución significativa en las apuestas en las carreras en vivo de Hawthorne y en las transmisiones simultáneas entrantes, entre 2024 y 2025. La disminución en las apuestas de transmisión simultánea es el resultado de la incapacidad de Hawthorne de importar muchas señales de fuera del estado, debido a una supuesta falta de pago de acuerdos a las pistas que albergan las carreras.

"Corresponde a Hawthorne demostrar a los trabajadores de nuestro deporte e industria que su situación financiera es suficiente para respaldar las carreras ininterrumpidas de purasangre este año", continúa la ITHA. La asociación exige que Hawthorne finalice los términos de un acuerdo para operar un racino y generar los fondos adicionales necesarios para garantizar que las carreras de purasangre de Illinois puedan sobrevivir y competir.

En septiembre, el presidente y gerente general de Hawthorne, Tim Carey, aseguró a los reguladores estatales que la pista no tendría problemas para renovar un "préstamo puente" para mantener las operaciones hasta encontrar un socio que ayude a financiar un casino. Carey expresó su confianza en que Hawthorne estaba a punto de conseguir un socio para el tan esperado proyecto de casino, anunciado por primera vez en 2020, con una posible apertura en el cuarto trimestre de 2027.

Hawthorne no anunció un socio para su proyecto de casino antes de fin de año, lo que aumenta la incertidumbre financiera.