El cielo es el limite: Francisco Arrieta brilla y domina la zafra como nunca

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Francisco Arrieta, radicado en Estados Unidos desde 2018 se ha convertido en uno de los jinetes nativos más efectivos en tierras del tío Sam. Con ocho campañas a cuestas, el joven talentoso jinete ha demostrado sus mejores cualidades sobre los finos de carreras durante su estadía, dentro de los mejores hipódromos estadounidenses.

Francisco Arrieta: El Cielo es el limite

Arrieta, durante sus primeras ocho campañas en Estados Unidos, ha tenido cuatro temporadas de más 100 victorias, que incluye una de 250 triunfos en su segundo año (2019) y cuatro con 80 o más triunfos. Este año con 83 primeros, se acerca a las 87 logradas la pasada temporada, por lo que lo pone en 1083 visitas al paddock con una producción por encima de los $44.200 para sus conexiones.

Conocido entre sus allegados como “Pancho” consiguió tres meritorios números que hizo que fuera uno de los jinetes venezolanos más destacados de la presente zafra. El 14 de marzo, Francisco Arrieta, se convirtió en el segundo jinete en la historia en ganar 5 carreras en un día en el hipódromo de Oaklawn Park.

Estas victorias, le permitió igualó a Christian Torres, Joel Rosario, Ramón Vásquez y Ricardo Santana Jr., como los jockeys con 5 triunfos en una cartelera. El líder de todos los tiempos es Pat Day, que ganó seis el mismo día en dos oportunidades. El 3-11-1993 y el 20-2-1995.

Pero no todo quedó allí, porque Arrieta quedó campeón por segunda vez en el circuito de Oaklawn Park, tras conseguir 65 primeros en este meeting que concluyó el 3 de mayo. El primer campeonato de Arrieta en este circuito fue en la temporada 2021-22, donde finalizó colider con Diego Cabrera, con 62 victorias por lado.

No menos importante, el jockey venezolano tras cumplir con otra meritoria campaña en el meeting de Arkansas, se trasladó para la Florida, para competir por vez primera donde selló el primer triunfo de la mano del entrenador campeón de la zona Saffie Jossep Jr., quien se combinaron para visitar el parque de vencedores con el ejemplar Claret Beret, en el circuito de Gulfstream Park en el Royal Palm Meet.