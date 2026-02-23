Saca la experiencia: Samy Camacho cierra el domingo con Hat Trick

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo el hipódromo de Tampa Bay Downs cumplió con una jornada de nueve carreras donde el jockey venezolano Samy Camacho fue el más destacado al conseguir tres victorias con sus montas y mantenerse en la pelea del meeting con su compatriota Samuel Marín

Estados Unidos: Victorias de Samy Camacho del domingo en Tampa Bay Downs

La primera victoria de Camacho de este domingo la alcanzó en la segunda prueba donde se corrió un Maiden Claiming de $23.000 para potros de cuatro años en adelante en recorrido de 1.640 metros donde triunfó con el ejemplar Moralito del trainer Darien Rodríguez, el cual dejó un tiempo oficial de 1:43.96y generó dividendos de $7.20 a ganador, $5.20 el place y $2.80 el show.

Camacho repetiría en la tercera carrera en un claiming de $20.500 con el ejemplar Bravo Kitten, también del entrenador Rodríguez, ahora en una prueba de 1.700 metros en arena donde dejó crono oficial de 1:47.75 y pagó $5.80 a ganador $3.60 el place y $2.40 el show.

Por último, el triplete lo conseguiría en la novena y última competencia en un Allowance Optional Claiming de $56.500 para machos de cuatro años y más en distancia de 1.600 metros (grama) donde Camacho ganaría con el purasangre Sherlock's Jewel, ahora con el entrenador Claude R. McGaughey III. El ejemplar dejó un crono oficial de 1:35.21 para la distancia mencionada y generó $7.00 a ganador, $3.80 el place y $2.60 el show de la prueba.

Camacho se mantiene en el segundo lugar de la estadística de victorias en el meeting, detrás de su compatriota Samuel Marín.