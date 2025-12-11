Samy Camacho alcanza las 1.550 victorias en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del miércoles 10 de diciembre del 2025 en el hipódromo de Tampa Bay Downs, tuvo una jornada de nueve competencias de carreras como parte del meeting de Otoño – Invierno que finalizará en marzo del 2026.

Samy gana su primera carrera del meeting y alcanza las 1,550 en Estados Unidos

A la altura de la quinta carrera de la programación antes mencionada, se disputó un Maiden Claiming de $27.000, reservado para potras de dos años en una distancia de 1.640 metros en arena.

La victoria de la competencia fue para dosañera Parlaypauline, entrenada por el venezolano Juan Carlos Ávila y que registró un tiempo de 102’1 para generar un dividendo de $3.00 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show de la prueba.

Para Camacho fue su primera victoria del naciente meeting, luego de haber finalizado con una suspensión en el meeting anterior en las últimas fechas y que se corrió hasta las jornadas presentes.

Con este triunfo, Samy Camacho llega a 148 lauros en el presente año y a 1.550 en su carrera de Estados Unidos, donde ha recaudado casi 40 millones de dólares y cerca de 10.000 montas. Para este jueves, el látigo venezolano tiene una sola monta en el óvalo de Gulfstream Park.

Mientras para el día viernes, de regreso a Tampa Bay Downs, tiene seis compromisos de montas para realizar.