Hipismo

Samy Camacho alcanza las 1.550 victorias en Estados Unidos

El venezolano logró su primer triunfo del nuevo meeting en Tampa Bay Downs

Por

Saúl García
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 11:27 am
Samy Camacho alcanza las 1.550 victorias en Estados Unidos
@davidracingllc
Suscríbete a nuestros canales

La tarde del miércoles 10 de diciembre del 2025 en el hipódromo de Tampa Bay Downs, tuvo una jornada de nueve competencias de carreras como parte del meeting de Otoño – Invierno que finalizará en marzo del 2026.

NOTAS RELACIONADAS

Samy gana su primera carrera del meeting y alcanza las 1,550 en Estados Unidos

A la altura de la quinta carrera de la programación antes mencionada, se disputó un Maiden Claiming de $27.000, reservado para potras de dos años en una distancia de 1.640 metros en arena.

La victoria de la competencia fue para dosañera Parlaypauline, entrenada por el venezolano Juan Carlos Ávila y que registró un tiempo de 102’1 para generar un dividendo de $3.00 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show de la prueba.

Para Camacho fue su primera victoria del naciente meeting, luego de haber finalizado con una suspensión en el meeting anterior en las últimas fechas y que se corrió hasta las jornadas presentes.

Con este triunfo, Samy Camacho llega a 148 lauros en el presente año y a 1.550 en su carrera de Estados Unidos, donde ha recaudado casi 40 millones de dólares y cerca de 10.000 montas. Para este jueves, el látigo venezolano tiene una sola monta en el óvalo de Gulfstream Park.

Mientras para el día viernes, de regreso a Tampa Bay Downs, tiene seis compromisos de montas para realizar.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kyle Tucker MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada
Jueves 11 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo