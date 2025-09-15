Samy Camacho cerró el mitin con un stakes de $100.000

Suscríbete a nuestros canales

Un fin de semana productivo tuvo el jinete profesional Samy Camacho, con el cierre de mitin en el circuito de Monmouth Park, ubicado en Oceanport, Nueva Jersey, en el cual consiguió cuatro victorias que incluyeron el Presious Passion S., valorado en $100.000 en distancia de 2.400 metros en pista de grama.

Samy Camacho cerró con cuatro victorias

Entre sábado y domingo, el jinete venezolano Samy Camacho, campeón en Tampa Bay Downs, consiguió cuatro victorias, entre ellas el Presious Passion S., valorada en $100.000 en distancia de 2.400 metros en pista de grama, donde se lució encima de Dripping Gold, para la entrenadora Claude R. McGaughey III, prueba que dejó registro de 153”1 para el recorrido.

Dripping Gold, con la monta de Samy Camacho, enfrentó una prueba de resistencia a una vuelta y media sobre el óvalo de Monmouth Park. Dripping Gold siempre se mantuvo en el medio del pelotón durante la primera vuelta completa, hasta promediar el giro de la última curva, cuando se lanzó a pelear la punta y, en dura lucha en la recta final con Hardspun Reason, pudo sacar un cuerpo de diferencia en la meta para quedarse con este evento celebrado en Monmouth Park.

Dripping Gold es un macho castrado de seis años que se adjudicó su quinta victoria en 25 presentaciones, con un nuevo récord de $545.175 en ganancias para sus conexiones West Point Thoroughbreds, NBS Stable y Titletown Racing Stables.

Samy Camacho, además, ganó con Blue Moo Tide y Brooklyn Guy en la jornada del sábado. Mientras que el domingo llevó al parque de vencedores al ejemplar Fully Booked. Con estos triunfos, Camacho finalizó tercero en el mitin de Nueva Jersey con 47 victorias y ganancias sobre los dos millones de dólares.

El jockey venezolano ahora suma 127 primeros en la temporada y 1.529 victorias de por vida en Estados Unidos. Para esta semana, Samy tendrá un compromiso el jueves en Delaware Park. Luego, viernes y sábado, tendrá cinco compromisos en Belmont at the Big A, donde cumplirá con la monta de Scarlet Sands en el Winter Memories S. (G3) por $175.000.