Derrota inesperada: Descubre por qué perdió la yegua más popular del 5y6

La temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada avanzó este domingo 14 de septiembre con su jornada habitual de competencias. En esta ocasión, se realizó la trigésima quinta reunión del año, correspondiente a la segunda fecha del tercer meeting de 2025, donde se disputaron doce competencias que incluyeron dos selectivas.

Derrota: Yegua "dato" La Rinconada

Jhonathan Aray se convirtió en la estrella de la tarde dominical de carreras al ganar en la segunda fecha del tercer meeting hasta en cuatro ocasiones por intermedio de: Ekati King (Usa), Fleet Street (Usa), Rockville (Usa) y Dwtn Maddie Brown (GB) para de esta forma destacar con relación al resto de compañeros.

La tarde de ayer a la altura de la octava carrera, segunda válida se llevó a cabo una competencia para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años debutantes o no ganadoras, donde 11 participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $19.500.

La pupila entrenada por Deivis Guevara, propiedad del Stud “Los Guevara”, Dra. Bea, se presentaba a la carrera como uno de los “datos” más corridos por el público apostador, principalmente porque venia con buenos ejercicios previos a la carrera y en esta ocasión partida por el puesto de afuera.

Resoluciones: Informe 5y6 nacional La Rinconada

La monta de la castaña de cinco años fue por parte del jinete profesional Maykor Ibarra con 54.5 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

Informes: El jinete MAYKOR IBARRA del ejemplar DRA BEA N°11, "informó que su conducida, al momento de darse la partida se va de manos".

El ejemplar ocupó la segunda casilla en carrera ganada por Mística (10) con la Julio Moncada.