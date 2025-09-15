Jhonathan Aray en una abrir y cerrar de ojos empata el liderato del tercer meeting

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada celebró este domingo la reunión número 35 del 2025, con una programación de doce carreras, y la disputa de dos pruebas selectivas de grado dos que se convirtieron en victorias para los ejemplares: Fleet Street y Rockville en recorrido de 1.400 metros.

El monto recolectado en la jornada para el juego del 5y6 nacional fue de Bs.137.632.670,00, cabe destacar que se convierte en el récord número vigésimo segundo del año, los ganadores con cinco caballos acertados fueron un total de (20342) tickets acertados, para un premio de Bs.937,76 mientras que un total de (3665) felices ganadores con seis aciertos cobraran la cantidad de Bs 20.077,34.

Destacados: Jinete La Rinconada Victorias

Jhonathan Aray se convirtió en la estrella de la tarde dominical de carreras al ganar en la segunda fecha del tercer meeting hasta en cuatro ocasiones por intermedio de: Ekati King (Usa), Fleet Street (Usa), Rockville (Usa) y Dwtn Maddie Brown (GB) para de esta forma destacar con relación al resto de compañeros.

EKATI KING (USA)

(FLEET STREET) (USA)

(ROCKVILLE) (USA)

(DWTN MADDIE BROWN) (GB)

Ya cumplida la segunda fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Winder Véliz y Jhonathan Aray con 4 victorias.

2 Oliver Medina con 3 victorias.

3 Francisco Quevedo y José Gilberto Hernández con dos victorias.

4 Robert Capriles, Franklin Puello Jr., Jervis Alvarado, Jaime Lugo, Aldry Siso, Ángel Ybarra, Julio Moncada y Larry Mejías con una victoria para cada uno.