El lado más humano de Franklin Puello Jr. se revela en este emotivo mensaje (+Foto)

La tarde de carreras celebrada ayer en el hipódromo de La Rinconada estuvo marcada por momentos de euforia, pero también de profunda tristeza. La jornada dejó tanto la emoción de grandes victorias como el drama de un grave accidente.

La nota más lamentable de la tarde ocurrió en la primera válida del 5y6. Durante la carrera, el ejemplar Coquette Parts, montado por el jinete aprendiz Franklin Puello Jr., chocó contra la baranda, lo que provocó que el jinete saliera despedido. Afortunadamente, Puello Jr. fue atendido rápidamente y trasladado a una clínica, aunque sufrió lesiones en un brazo y una pierna.

Por desgracia, la yegua no corrió con la misma suerte y, según informó su entrenadora, Jessenia Romero, tuvo que ser sacrificada debido a las lesiones del impacto sufrido a la altura de los 1.300 metros.

A pesar de las circunstancias, el joven jinete se tomó un momento para agradecer a través de sus redes sociales. “Primeramente, gracias a ti, mi Dios. También quiero agradecer a mi familia y a todas las personas que han estado pendientes de mí y, en especial, al superintendente de actividades lícitas, Antonio Álvarez, por todo el apoyo”, escribió Puello Jr. en su cuenta. La entrenadora Romero también se pronunció en su Instagram, visiblemente afectada por el trágico desenlace de su ejemplar.

Lo más destacado de la jornada: La Rinconada Reunión 5y6 nacional

Más allá del incidente, la jornada hípica también tuvo momentos de gran celebración. El 5y6 nacional volvió a brillar, alcanzando un récord de recaudación por 22 semanas consecutivas.

Además, el público disfrutó de la disputa de dos pruebas selectivas que dejaron a la fanaticada impactada con las victorias de dos ejemplares importados. Fleet Street y Rockville demostraron su poderío con excelentes actuaciones, coronándose como los protagonistas de la tarde en la pista.