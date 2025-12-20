Ildemaro Vargas acordó nuevo contrato con los Cascabeles

Suscríbete a nuestros canales

La gallardía y la entrega de su 100% en el terreno de juego durante cada desafío, le siguen abriendo puertas al venezolano Ildemaro Vargas, quien consiguió un nuevo contrato en el beisbol organizado.

Desde su debutó en la gran carpa en 2017, "Caripito" siempre ha demostrado que es uno de sus peloteros que es necesario en cualquier equipo y más allá de su talento, su energía también es muy influyente. Por ende, aunque en algunas ocasiones inicia la zafra en Triple A, siempre termina siendo subido al equipo grande.

Ildemaro Vargas regresa con la organización de Cascabeles:

Es por esa razón, que la organización que más ha contado con él en su andar por los Estados Unidos decidió ofrecerle un nuevo contrato, para que se mantenga con ellos, al menos, por un campeonato más.

Evidentemente, está novena se trata de los Cascabeles de Arizona, con quienes Vargas llegó a un acuerdo de Ligas Menores, incluida una invitación al Spring Training, según el periodista Jon Heyman.

Así le fue a Ildemaro Vargas en la campaña 2025 en la MLB:

Esta sería la séptima temporada en la que Ildemaro vista el uniforme de las "Serpientes" y la segunda de forma consecutiva, exhibiendo los siguientes números en la campaña anterior: