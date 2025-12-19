MLB: Eugenio Suárez el subestimado de la agencia libre 2026

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez fue uno de los peloteros más letales de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Su año fue superlativo, demostrando que aún tiene talento para producir ofensivamente. El venezolano afronta la agencia libre 2026 siendo subestimado por su edad, pero podría sorprender en el equipo correcto.

Suárez cuenta con 34 años y una etiqueta que lo abarata más de lo que indican sus números. Viene de una temporada de 49 cuadrangulares y 118 impulsadas, demostrando que puede producir. Sin embargo, el mercado se empeña en verlo como un bate complementario y no en la pieza de poder del lineup.

La edad le cierra las puertas a un contrato de 5 años, pero eso no reduce el impacto del venezolano. En 2025 solo Raleigh, Schwarber, Ohtani y Judge tuvieron más HR y CI que Eugenio. Los equipos lo subestiman y centrándose como DH podría terminar con 50 cuadrangulares.

Eugenio Suárez el pelotero más parecido a Kyle Schwarber

Eugenio Suárez y Kyle Schwarber son bateadores capaces de castigar a cualquier lanzador por su descomunal poder. Es verdad que también se ponchan mucho y tienen un promedio discreto; pero son capaces de cambiar el rumbo de un juego con su swing.

Contar con Suárez en el lineup adecuado pueden tener ventaja importantes. Si enfrenta pitchers con alta cuenta de lanzamientos, el venezolano tendrá resultados positivos. Y si a eso le sumamos bateadores en base registra: .832 OPS, 388 H, 74 HR y 606 CI en su carrera.

¿Cuáles son los equipos que podrían firmar a Eugenio Suárez en 2026?

El perfil de Eugenio Suárez no encaja en todos los equipos, pero hay al menos 4 donde puede tener un impacto inmediato. Eso sí, solo y solo si lo colocan como bateador designado, algo donde él pueda enfocarse al 100% y explotar su potencial ofensivo.

La salida de Kyle Tucker deja un vacío en Cachorros de Chicago; esto le daría la posibilidad de ser el hombre de poder en medio de la alineación. D-backs ya vio lo que el venezolano puede dar, su primera mitad del 2025 fue legendaria con 31 cuadrangulares y 78 impulsadas.

Red Sox a estas horas necesita un tercera base y un bate de poder; Eugenio cumple con ambas y podría rotar entre el designado y la almohadilla. Tigres de Detroit necesita reforzarse ofensivamente y tener al venezolano podría garantizarle al equipo al menos 40 HR.