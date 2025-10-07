MLB: Cachorros de Chicago y la marca negativa que avergüenza en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Cachorros de Chicago es de los equipos más letales del 2025 de Grandes Ligas. Tienen un poder ofensivo muy fuerte que puede hacer tambalear a cualquier rival. Sin embargo, en la derrota 7-3 contra Cerveceros de Milwaukee avergonzaron a su afición con un récord negativo.

Cubs es el primer equipo en conectar un jonrón de tres carreras o grand slam en el primer inning; y luego no anotar más carreras en el resto del juego. Una marca negativa e histórica en la MLB que avergüenza a la franquicia, su afición y los deja 2-0 en contra en una serie decisiva.

La afición de Chicago no solo lamenta la derrota, enfrenta una marca que respira impotencia simbólica. El dato ya quedó grabado en la historia de Las Mayores, y el equipo deberá convivir con esa situación. En octubre, los errores se amplifican, y esta vez, el silencio ofensivo fue determinante.

¿Qué necesita Cachorros de Chicago para avanzar frente a Cerveceros de Milwaukee?

Cachorros de Chicago necesita escribir una muy buena historia para sobrevivir a la barrida. El jonrón de tres carreras en el primer inning mostró capacidad explosiva, pero también expuso una ofensiva que se apagó pronto. Para avanzar frente a Milwaukee, deben sostener su ofensiva de manera regular.

La serie está a punto de convertirse en una frustración histórica, pero pueden remediarlo si corrigen errores. La defensa debe evitar tener errores y la ofensiva tener control en el plato, no regalar outs y ser decisivos en los momentos de presión; pero además, ir un juego a la vez.

Si Cachorros quiere sobrevivir, deben romper el patrón que los persigue en octubre que los lleva a un colapso emocional. La serie aún respira, pero cada turno desde ahora debe tener propósito y presión. En octubre, la historia no perdona a quien no sabe cerrar cada juego como si fuera el último.