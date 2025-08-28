MLB: Javier Assad vuelve a la rotación de Cachorros de Chicago

Cachorros de Chicago están intentando cerrar la temporada 2025 de Grandes Ligas por todo lo alto. Para lograrlo, necesitan la mejor rotación posible y tras la baja de Jameson Taillon el equipo ascendió a Javier Assad para terminar la temporada regular y perfilarse a postemporada.
NOTAS RELACIONADAS
Assad tuvo tres aperturas en lo que va de temporada con marca de 0-1, 3.86 de efectividad en 14 entradas de labor. Esta campaña no ha sido productiva para el mexicano por sus problemas físicos, sin embargo, ahora llega con la opción de agarrar ritmo para pelear por un lugar en octubre.
Javier tuvo un 2024 bastante fuerte en la rotación de Cubs, se esperaba que este 2024 pudiera alcanzar los mismos registros. Sin embargo, sus problemas físicos y falta de competitividad en sus comandos de pitcheos, lo enviaron a jugar en Triple A, ahora tiene una oportunidad que no debe perder.
¿Por qué Javier Assad vuelve a la rotación de Cachorros de Chicago?
Jameson Taillon fue enviado a la lista de lesionados por 15 días por una distensión en la ingle. Lo que obliga a la rotación de Cubs a ser modificada de manera urgente; en ese contexto aparece Javier Assad desde Triple A para darle un giro al pitcheo en el tramo final del año.
Assad ha mostrado control y efectividad en su paso por Triple A en 2025, pero aún necesita ajustarse a los bateadores de Las Mayores. Su regreso responder a la necesidad y a la confianza de contar con un brazo sólido para ser opening o relevista de 2 entradas.
Números de Javier Assad en Ligas Menores
Su paso por Iowa estuvo marcada por una rehabilitación que fue todo un éxito para el pelotero mexicano. A pesar de no mostrar un gran dominio, si logró ponchar con consistencia y eso fue positivo a nivel de carreras limpias y productivo para su equipo.
Números de Assad en Las Menores:
- 5 juegos, 5 aperturas, 0-0, 2.45 efectividad, 18.1 entradas, 16 hits, 5 carreras limpias, 7 boletos, 21 ponches, 1,25 WHIP