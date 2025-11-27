LVBP

Juegos para este jueves 27 de noviembre en la LVBP

Repetirán las plazas de Puerto La Cruz y Barquisimeto 

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 03:29 am
Juegos para este jueves 27 de noviembre en la LVBP
Una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se llevará a cabo en este jueves, 27 de noviembre y por lo tanto, es importante saber cuáles son los encuentros pautados, por ende te los mostraremos a continuación.

Luego de que todos los conjuntos tuvieron una mini serie en el comienzo de la semana, en esta ocasión no se repetirá ningún enfrentamiento, aunque sí habrá nuevamente acción en las plazas de Puerto La Cruz y Barquisimeto.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Águilas del Zulia (Henry Centeno) vs Navegantes del Magallanes (José Suárez) 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Tiburones de La Guaira (Zac Grotz) vs Cardenales de Lara (Keyvius Sampson) 7:00pm en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

- Leones del Caracas (Erick Leal) vs Caribes de Anzoátegui (Carlos Marcano) 7:00pm

- Bravos de Margarita (Jorge García) vs Tigres de Aragua (Collin Wiles) 7:00pm en el estadio José Pérez Colmenares.

