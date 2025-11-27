Resultados de la LVBP en la jornada de este miércoles 26 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

En este "ombligo" de semana la jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional estuvo bastante reñida y como se costumbre, es importante chequearlo cada uno de los resultados.

La característica principal en esta oportunidad, fue la remontada, motivado a que tres de los cuatro ganadores empezaron perdiendo sus encuentros. Además, otro dato curioso, es que todos los equipos visitantes obtuvieron un resultado positivo.

Tiburones divide en Maracaibo:

Aunque las Águilas del Zulia quisieron "voltearle la tortilla" por segunda ocasión consecutiva, la novena de Tiburones de La Guaira no se dejó en esta oportunidad y dividieron honores en el estadio Luis Aparicio El Grande.

Tiburones de La Guaira 7-4 Águilas del Zulia.

Magallanes se creció ante Lara:

Por su parte, los Navegantes del Magallanes vencieron por segundo encuentro consecutivo a los Cardenales de Lara, esta vez en un desafío en el que llegaron a tener el empate en tercera en el último capítulo.

Navegantes del Ma

gallanes 4-3 Cardenales de Lara.

Bravos no se deja de Caribes en Puerto La Cruz:

Mientras que los Bravos vinieron de atrás, para terminar imponiéndose a Caribes de Anzoátegui y consiguieron un triunfo en dos choques en la complicada plaza del Alfonso Chico Carrasquel.

Bravos de Margarita 9-6 Caribes de Anzoátegui.

Tigres le volteó la partida a Leones:

Los Leones del Caracas llegaron ganando al último episodio 4-3, sin embargo, Norwith Gudiño no pudo poner el candado y los Tigres de Aragua voltearon la pizarra, para quedarse con el compromiso.