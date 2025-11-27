LVBP: Tigres sacó provecho del bullpen de Leones que otra vez se desmoronó

Suscríbete a nuestros canales

Demasiado cerrada fue la confrontación de este miércoles entre Tigres de Aragua y Leones del Caracas; a lo largo del compromiso cada elenco mantuvo posibilidades reales de prevalecer y en ese sentido, los capitalinos en casa picaron adelante en la baja del 2do inning.

En ese momento Aldrem Corredor obtuvo boleto con 1 out, Yonathan Daza falló pero Brainer Bonací ligó sencillo que dejó corredores en las equinas; José Rondón también sacó pasaporte y con las bases llenas, Liván Soto trajo dos con sencillo.

La respuesta tigrera fue tan inmediata con el inicio del 3ro; en el único parpadeo del abridor caraquista, Wilmer Font, realmente la defensiva tampoco le ayudó y con 1 out, Keyber Rodríguez se embasó por error de Wilfredo Tovar. Vino hit de Lorenzo Cedrola, doble de Gorkys Hernández que impulsó 1, mientras Jesús Rodríguez hizo lo propio con elevado de sacrificio.

Ambas anotaciones se marcaron sucias, pero Leones igualmente replicó de modo raudo; al cierre de ese tramo vino doblete de Harold Castro, imparable de Johnny Pereda y fly para sacrificio de Corredor. Todas las carreras del Caracas ante el iniciador Nate Antone.

LVBP: Tigres de Aragua poco a poco

En lo sucesivo los monticulistas pasaron a la vanguardia, solo que Anthony Vizcaya para los melenudos se metió en problemas en el 8vo; hit de Gorkys, base por bolas de Jesús Rodríguez, David Rodríguez con elevado de sacrificio movió al corredor a la antesala, desde ahí Hernández pisó el plato con otro fly para sacrificio, ese de Eduardo Escobar.

Pizarra que se igualó a 3 pero los locales otra vez rápido retomaron el control por el jonrón solitario de Harold Castro, pero eso también se desvaneció en el 9no debido a que Norwith Gudiño no mostró su mejor versión, Odúbel Herrera comenzó con hit, boleto a Keyber más toque de sacrificio de Cedrola.

Cuando Jesús Rodríguez bateó rolling al campocorto Bonací, se pensó el juego terminaría con doble play, sacó el out en la intermedia pero voló la pelota al lanzar a la inicial y esto permitió que Keyber se engomara. Otra vez Aragua se puso a ganar.

Aplicando la Ley del Ex, Ronnie Williams, despedido por Caracas el año pasado, llegó para colocar el candado y lo cerró con ponche a Daza, aunque dio pasaportes a Bonací y Rondón, Soto fue dominado con línea al guardabosques central Gorkys. Tovar abanicó para el out 27.

Leones del Caracas, inagotable sufrimiento por su bullpen

LVBP. Resultado final: Tigres 5, Leones 4.

Gorkys Hernández llegó terminó de 4-2 y completó 21 juegos al hilo con al menos 1 inatrapable, nueva marca para la franquicia bengalí.

El pitcheo de Leones no incurrió en pasaportes en los primeros 7 capítulos, pero el bullpen dio 4 en los 2 finales.