LVBP: Wilfredo Tovar pronto superará a Jesús Guzmán en esta cifra vitalicia para Leones del Caracas

En el lauro de los Leones del Caracas este martes sobre Tigres de Aragua, 6x4, Wilfredo Tovar bateó de 5-1 con 1 carrera anotada, su número 20 en este torneo 2025/2026, así como la 284 desde que arribó a los melenudos por allá en la 2016/2017.

Esa cantidad total conseguida a lo largo de 10 años, han tenido incidencia de importancia en el apartado vitalicio de la franquicia; a la fecha le posicionan en el puesto 6 cuando el siguiente peldaño lo ocupa Jesús Guzmán con 292, por lo que de mantenerse saludable, en el esquema diario del mánager José Alguacil, sería posible supere al “Chucho” en las próximas jornadas.

Wilfredo Tovar por más rugidos

Quedará ver si este calendario de la LVBP le alcanza para escalar más allá, como hasta las 313 que dejó Bob Abreu. Del mismo modo, será el tiempo quien determine la viabilidad de equiparar o superar a Antonio Armas con 370.

Por tener 34 años, se puede pensar también existe un chance, de que converja con las 468 de Víctor Davalillo o las 490 de César Tovar. Es una tarea compleja donde muchos factores realmente escapan de su pleno dominio.

Como caraquista, el curtido infielder con experiencia en la MLB, temporada tras temporada ha tenido esta cantidad de pisadas del plato:

2016/2017: 24 en 51 partidas

2017/2018: 41 durante 62 juegos

2018/2019: 26 en 58

2019/2020: 15 en 28

2020/2021: 22 en 35

2021/2022: 32 en 48

2022/2023: 34 en 50

2023/2024: 31 en 54

2024/2025: 39 en 55

2025/2026: 20 en 31

Recordemos que su andar en el circuito local comenzó en el 2012/2013 con los Navegantes del Magallanes, anotando 1 vez en 3 compromisos y otras 4 en 15 duelos del 2013/2014, mismo año donde pasó a Bravos de Margarita, marcó 3 en 6, mientras que en 2014/2015 fueron 13 en 33 y en la 2015/2016 2 en 6.